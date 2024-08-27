الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع في السراي لمتابعة البحث في سبل تطبيق التقاعد الخاص بالموظفين
أخبار لبنان
2024-08-27 | 07:03
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
اجتماع في السراي لمتابعة البحث في سبل تطبيق التقاعد الخاص بالموظفين
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا اليوم ضم وزير العمل مصطفى بيرم، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس الخدمة المدنية الأسبق منذر الخطيب ومستشار رئيس الحكومة السابق الوزبر السابق نقولا نحاس.
وخصص الاجتماع لمتابعة البحث في الموضوع المتعلق سبل تطبيق التقاعد الخاص بالموظفين.
وزير التربية
واجتمع رئيس الحكومة مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وبحث معه في تحديات العام الدراسي المقبل .
سفيرا فرنسا وهولندا
واستقبل رئيس الحكومة سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو .
كما إستقبل سفير هولندا الجديد فرانك مولين في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه.
واستقبل رئيس الحكومة وفدا من "هيئة علماء المسلمين" برئاسة الشيخ سالم الرافعي، النائب السابق طلال المرعبي وسفير لبنان في الجزائر محمد حسن.
أخبار لبنان
السراي
لمتابعة
البحث
تطبيق
التقاعد
الخاص
بالموظفين
التالي
الخليل أحال إلى مجلس الوزراء مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020
أمن الدولة تخلي مجمعات سكنية ومنازل في كفرحبو - الضنية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2024-08-25
اجتماع وزاريّ لمتابعة التطورات: المطلوب هو وقف العدوان الاسرائيليّ وتطبيق 1701
أخبار لبنان
2024-08-25
اجتماع وزاريّ لمتابعة التطورات: المطلوب هو وقف العدوان الاسرائيليّ وتطبيق 1701
0
أخبار لبنان
2024-08-21
اجتماع في السراي بحث موضوع دفع مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان
أخبار لبنان
2024-08-21
اجتماع في السراي بحث موضوع دفع مستحقات المؤسسات والإدارات العامة لصالح كهرباء لبنان
0
أخبار لبنان
2024-08-20
ميقاتي عرض مع فياض لمشروع الطاقة المتجددة وتدعيم كهرباء لبنان وبحث مع بيرم في تطبيق قانون التقاعد
أخبار لبنان
2024-08-20
ميقاتي عرض مع فياض لمشروع الطاقة المتجددة وتدعيم كهرباء لبنان وبحث مع بيرم في تطبيق قانون التقاعد
0
أخبار لبنان
2024-08-14
ميقاتي إستقبل هوكستين في السرايا: مدخل الحل هو في وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق القرار 1701
أخبار لبنان
2024-08-14
ميقاتي إستقبل هوكستين في السرايا: مدخل الحل هو في وقف إطلاق النار في غزة وتطبيق القرار 1701
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
10:08
انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ طرابلس
أمن وقضاء
10:08
انتشال جثة من البحر قبالة شاطئ طرابلس
0
أخبار لبنان
09:47
الكتائب: لوقف العمليات العسكرية من جانبي الحدود والعمل على حل مستدام
أخبار لبنان
09:47
الكتائب: لوقف العمليات العسكرية من جانبي الحدود والعمل على حل مستدام
0
أخبار لبنان
09:19
حمية أطلق الأشغال لاستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي
أخبار لبنان
09:19
حمية أطلق الأشغال لاستحداث الممر السريع لركاب المغادرة في مطار رفيق الحريري الدولي
0
أمن وقضاء
08:58
بسبب أعمال إصلاح وتعبيد للحفر... تدابير سير على الأوتوستراد في الضبية وبين نهر الموت والدورة
أمن وقضاء
08:58
بسبب أعمال إصلاح وتعبيد للحفر... تدابير سير على الأوتوستراد في الضبية وبين نهر الموت والدورة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
07:38
"قلبي مات"... نادين الراسي تحتضن صورة شقيقها الراحل جورج وتنهار باكية: يا دلي عقلبك يا امي! (فيديو)
فنّ
07:38
"قلبي مات"... نادين الراسي تحتضن صورة شقيقها الراحل جورج وتنهار باكية: يا دلي عقلبك يا امي! (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-25
اسرائيل المتكتّمة عن المواقع التي إستهدفها حزب الله تتمسك بروايتها
تقارير نشرة الاخبار
2024-08-25
اسرائيل المتكتّمة عن المواقع التي إستهدفها حزب الله تتمسك بروايتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في الفورمولا وان... الهولندي الطائر فيرستابن لم يعد يغرّد خارج سربه
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في الفورمولا وان... الهولندي الطائر فيرستابن لم يعد يغرّد خارج سربه
0
منوعات
2024-08-26
جثة راهبة تثير الذهول... لم تتحلل بعد أعوام من وفاتها والعلماء يحققون في الواقعة (صور)
منوعات
2024-08-26
جثة راهبة تثير الذهول... لم تتحلل بعد أعوام من وفاتها والعلماء يحققون في الواقعة (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:41
جولة المفاوضات في القاهرة.. هذه النقاط التي تُبحث
أخبار دولية
07:41
جولة المفاوضات في القاهرة.. هذه النقاط التي تُبحث
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
على الرغم من القلق الأمني في البلد ... إصرار على تمضية ما تبقى من موسم الصيف في جبال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:52
على الرغم من القلق الأمني في البلد ... إصرار على تمضية ما تبقى من موسم الصيف في جبال لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في الفورمولا وان... الهولندي الطائر فيرستابن لم يعد يغرّد خارج سربه
تقارير نشرة الاخبار
13:50
في الفورمولا وان... الهولندي الطائر فيرستابن لم يعد يغرّد خارج سربه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
استهلاك الداتا... التحدي الجديد في معركة التغير المُناخيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:47
استهلاك الداتا... التحدي الجديد في معركة التغير المُناخيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في أفغانستان ... ممنوع على المرأة التكلم بصوت مرتفع
تقارير نشرة الاخبار
13:45
في أفغانستان ... ممنوع على المرأة التكلم بصوت مرتفع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تقدم في محادثات القاهرة مقابل خطط اسرائيلية لتثبيت قواعدها في نتساريم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
لا تقدم في محادثات القاهرة مقابل خطط اسرائيلية لتثبيت قواعدها في نتساريم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سليم الحص.. ضمير لبنان الخائف على ديمقراطيته
تقارير نشرة الاخبار
13:23
سليم الحص.. ضمير لبنان الخائف على ديمقراطيته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم.. محاولة إغتيال فاشلة في صيدا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
حزب الله واسرائيل وقاعدة غليلوت
تقارير نشرة الاخبار
13:16
حزب الله واسرائيل وقاعدة غليلوت
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:20
نجمة تُفجع بوفاة والدتها وشقيقتها في نفس اليوم: "قلبي محطم" (صور)
فنّ
04:20
نجمة تُفجع بوفاة والدتها وشقيقتها في نفس اليوم: "قلبي محطم" (صور)
2
فنّ
12:12
هيفاء وهبي تشعل الأجواء في مصر... وإطلالة عصرية تحبس الأنفاس! (صور)
فنّ
12:12
هيفاء وهبي تشعل الأجواء في مصر... وإطلالة عصرية تحبس الأنفاس! (صور)
3
موضة وجمال
06:18
عن عمر 30 عاما... وفاة ملكة جمال لبنان للمغتربات ديما صافي بأزمة قلبية! (صور)
موضة وجمال
06:18
عن عمر 30 عاما... وفاة ملكة جمال لبنان للمغتربات ديما صافي بأزمة قلبية! (صور)
4
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:09
جدول جديد لأسعار المحروقات...
5
خبر عاجل
08:29
الفيول وصل الى الزهراني... والتغذية الى ارتفاع
خبر عاجل
08:29
الفيول وصل الى الزهراني... والتغذية الى ارتفاع
6
فنّ
07:38
"قلبي مات"... نادين الراسي تحتضن صورة شقيقها الراحل جورج وتنهار باكية: يا دلي عقلبك يا امي! (فيديو)
فنّ
07:38
"قلبي مات"... نادين الراسي تحتضن صورة شقيقها الراحل جورج وتنهار باكية: يا دلي عقلبك يا امي! (فيديو)
7
صحة وتغذية
15:00
ترنيمة شهيرة قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب... قوموا بتأديتها لـ10 دقائق!
صحة وتغذية
15:00
ترنيمة شهيرة قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب... قوموا بتأديتها لـ10 دقائق!
8
أخبار لبنان
08:50
قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية
أخبار لبنان
08:50
قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More