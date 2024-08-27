اجتماع في السراي لمتابعة البحث في سبل تطبيق التقاعد الخاص بالموظفين

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا اليوم ضم وزير العمل مصطفى بيرم، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس الخدمة المدنية الأسبق منذر الخطيب ومستشار رئيس الحكومة السابق الوزبر السابق نقولا نحاس.



وخصص الاجتماع لمتابعة البحث في الموضوع المتعلق سبل تطبيق التقاعد الخاص بالموظفين.



وزير التربية

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي وبحث معه في تحديات العام الدراسي المقبل .



سفيرا فرنسا وهولندا

واستقبل رئيس الحكومة سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو .

كما إستقبل سفير هولندا الجديد فرانك مولين في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمه مهامه.

واستقبل رئيس الحكومة وفدا من "هيئة علماء المسلمين" برئاسة الشيخ سالم الرافعي، النائب السابق طلال المرعبي وسفير لبنان في الجزائر محمد حسن.