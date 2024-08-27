باسيل استقبل السفير الفرنسي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل سفير فرنسا لدى لبنان هيرفيه ماغرو يرافقه المستشار السياسي في السفارة Romain Calvary، بحضور النائبة ندى بستاني.



وتطرق الحديث الى آخر المستجدات التي يشهدها لبنان والمنطقة. واستمع ماغرو لوجهة نظر النائب باسيل وسبل ايجاد الحلول وخصوصا بما يتعلق بفصل مسألة انتخاب رئيس للجمهورية عما يحدث في المنطقة كمدخل لحل العديد من المسائل العالقة داخلياً.