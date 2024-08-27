فرنجية: كان من الأجدى تقديم إقتراح تجديد إمتياز كهرباء قاديشا وفصل إدارتها بالكامل عن إدارة كهرباء لبنان

على أساس كهرباء لبنان نجاحها باهر و24/24 ✨
ويجب ضم كهرباء قاديشا الها بأسرع وقت!!!
المشكل بكهرباء قاديشا هو فقط إنه تم استردادها من أصحاب الإمتياز قبل انتهائه إلى كهرباء لبنان ببداية التسعينات، ولولا ذلك لما كان في بالشمال مشكل كهربا وكنا منكون متل زحلة بالحد الأدنى.
كان من… pic.twitter.com/FDexHIDrWD
— Tony Frangieh (@TonyFrangieh) August 27, 2024
على أساس كهرباء لبنان نجاحها باهر و24/24 ✨
ويجب ضم كهرباء قاديشا الها بأسرع وقت!!!
المشكل بكهرباء قاديشا هو فقط إنه تم استردادها من أصحاب الإمتياز قبل انتهائه إلى كهرباء لبنان ببداية التسعينات، ولولا ذلك لما كان في بالشمال مشكل كهربا وكنا منكون متل زحلة بالحد الأدنى.
كان من… pic.twitter.com/FDexHIDrWD