فرنجية: كان من الأجدى تقديم إقتراح تجديد إمتياز كهرباء قاديشا وفصل إدارتها بالكامل عن إدارة كهرباء لبنان

كتب النائب طوني فرنجية عبر حسابه على منصة "اكس": "على أساس كهرباء لبنان نجاحها باهر و24/24؟ ويجب ضم كهرباء قاديشا اليها بأسرع وقت!".



وقال: "المشكلة بكهرباء قاديشا هي فقط أنه تم استردادها من أصحاب الإمتياز قبل انتهائه إلى كهرباء لبنان في بداية التسعينات، ولولا ذلك لما كان في بالشمال مشكلة كهرباء وكنا سنكون كزحلة بالحد الأدنى".



وأضاف: كان من الأجدى تقديم إقتراح تجديد إمتياز كهرباء قاديشا وفصل إدارتها بالكامل عن إدارة كهرباء لبنان".