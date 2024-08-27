بو حبيب بحث مع السفيرة الأميركية في مسألة التمديد لليونيفيل

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون وتم التباحث في الأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية للبنان والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، بالاضافة الى الوضع في قطاع غزة والمساعي التي تقودها الولايات المتحدة مع كل من مصر وقطر للتوصل الى وقف لاطلاق النار بين اسرائيل وحماس.



كما بحث الوزير بو حبيب مع السفيرة جونسون في مسألة التمديد لليونيفيل. وجدد تأكيد موقف لبنان المتمسك بأن يكون التمديد لسنة أخرى ومن دون إدخال أي تعديلات على قرار التمديد المرتقب صدوره عن مجلس الأمن.



وفي إطار لقاءاته أيضا اليوم، استقبل وزير الخارجية رئيس بعثة سفارة الكويت لدى لبنان الوزير المفوض عبدالله الشاهين وجرى استعراض الأوضاع الميدانية في جنوب لبنان والمنطقة والجهود الجارية للتهدئة، كما تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية ومتانتها بين البلدين والشعبين الشقيقين وعلى ضرورة تعزيزها والارتقاء بها على مختلف الصعد.