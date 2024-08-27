قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية

أعلنت بلدية كفرشيما في بيان، أنه "بعدما أثيرت أخيرا، مسألة وجود خمس جثث في مدفن عائلة حبيب الفتى في كفرشيما، وبعدما وضعت القوى الأمنية والقضائية يدها على هذا الملف على اثر حضور خريستو الذي أبدى تجاوباً كاملاً مع الاجراءات القضائية، وبعدما فتح باب المنزل أمام سائر الناس والاعلام ومعه تم فتح أبواب لروايات عديدة، حصلت متابعة يومية من فعاليات كفرشيما للقضية وتوافق الجميع رئيس دير القديس انطونيوس ورئيس بلدية كفرشيما وسيم الرجي والمخاتير على تنظيف المدفن القائم في منزل العائلة عبر شراء صناديق للدفن".



وقال البيان: "بتاريخ 26-8-2024، تمت إقامة الصلاة الجنائزية في حضور الفاعليات كافة والكهنة والعائلة، ثم دفن المرحومون الخمسة في مدفنين ضمن مدافن الرعية".