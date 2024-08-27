الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكتائب: لوقف العمليات العسكرية من جانبي الحدود والعمل على حل مستدام

أخبار لبنان
2024-08-27 | 09:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكتائب: لوقف العمليات العسكرية من جانبي الحدود والعمل على حل مستدام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الكتائب: لوقف العمليات العسكرية من جانبي الحدود والعمل على حل مستدام

شدد المكتب السياسي الكتائبي على أنه بات من الضروري توقف العمليات العسكرية فوراً من جانبي الحدود، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الرد والرد المضاد وانكشاف نوايا الأطراف المتصارعة كلها بعدم نيتهم الدخول في حرب واسعة، من نوع إبادة الطرف الآخر كما درجت عليه التصاريح.

واعتبر المكتب السياسي بعد اجتماعه الاسبوعي، ان حالة الحرب السائدة تستنزف لبنان واقتصاده وقدرة اللبنانيين على التحمّل وتحرم أهالي الجنوب من العودة إلى أرزاقهم وممتلكاتهم بعدما دمرها القصف وأحرقها الفوسفور ناهيك عن الضحايا الذين سقطوا عبثاً.

ورأى ألا حل إلا بوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار وعودة الهدوء إلى الحدود والعمل على حل مستدام يسمح للبنان باستعادة مقومات الدولة ومواكبة المساعي الدولية الهادفة إلى استقراره وتطبيق القرارات الدولية لاسيما 1559 و1701.

وحذر المكتب من محاولة نقل المعركة الى الداخل واستعمال فائض القوة لصرفه بهدف تحقيق مكتسبات سياسية كما حصل في أكثر من محطة، وتحويل عملية الردع الخارجي الى حملة ردع داخلية تستهدف أصحاب الرأي الحر والمعارضين لأداء حزب الله وتدخّل إيران في الشأن اللبناني.

وأكد حزب الكتائب على أن أي محاولة من هذا النوع لن يسكت عنها وأنه سيواجهها متحدا مع اللبنانيين الأحرار كلهم، وأنه لن يسمح للبنان ان يسقط مجدداً تحت وطأة هيمنة من أي نوع كانت.

وشجب المكتب السياسي استمرار حملات التخوين المباشرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداءات اللفظية والجسدية التي تطاول كل من يتجرأ على رفع الصوت معطوفة على مشهدية المسيرات الاستفزازية في أكثر من منطقة ويعتبر أن هذه الممارسات التي رافقت كل مراحل الاحتلالات التي مرّ فيها لبنان لم تثمر في إسكات الأصوات الحرة في لبنان وهذه ثابتة تاريخية لن تتغير.

كما رفض حزب الكتائب محاولات تقييد حرية الصحافة التي تتجلى في الاستدعاءات المستمرة للصحافيين امام جرائم المعلوماتية عند كل محاولة لطرح ملف من أي نوع كان ويطالب باحترام الأصول والقانون في هذا الإطار. 

ولفت المكتب الى ان قضية انفجار مرفأ بيروت تعود الى الواجهة مع استقبال الحبر الأعظم البابا فرنسيس وفداً من اهالي الضحايا وتأكيده على أولوية الحقيقة والعدالة ومن دونهما لا استمرار للعقد الاجتماعي بين اللبنانيين عازيًا العدالة المفقودة الى تضارب القوى والمصالح.

وأكد المكتب السياسي في هذا السياق، على ان هذه القضية ستبقى على رأس أولويات اللبنانيين بعدما فقدوا أهلهم وأحباءهم ودمرت عاصمتهم، ويأتي من يحجب عنهم الحق في معرفة الحقيقة ومحاسبة المقترفين.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

العمليات

العسكرية

جانبي

الحدود

والعمل

مستدام

LBCI التالي
الخماسية: لا إهمال للملف الرئاسي (اللواء)
على الرغم من القلق الأمني في البلد ... إصرار على تمضية ما تبقى من موسم الصيف في جبال لبنان
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-08-25

الجميل: للشروع فورًا في وقف الأعمال العسكرية من جانبي الحدود والذهاب نحو تثبيت إتفاقية الهدنة

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-21

وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: ندعو المؤسسات الدولية لحماية مستشفى شهداء الأقصى مع اقتراب العمليات العسكرية منه

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-29

بلينكن ورئيس إسرائيل يبحثان الحل الدبلوماسي للسماح للمواطنين على جانبي الحدود بين إسرائيل ولبنان بالعودة إلى منازلهم

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-28

ميقاتي في سلسلة إتصالات ديبلوماسية وسياسية: لوقف مستدام لاطلاق النار على الجبهات لأنّه الحل الوحيد لمنع حدوث مزيد من الخسائر

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

التحويلات والسياحة متنفس إقتصاد لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فياض للـLBCI : الفيول الجزائريّ جيّد النوعية والحاجة الملحّة تكمن في تشغيل معملي دير عمار والزهراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم غارات استهدفت أكثر من بلدة جنوبية

LBCI
أخبار لبنان
13:06

غابي لطيف ايقونة الاعلام كرمها الصالون الثقافيّ والادبيّ في كازينو لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
04:03

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد الضبيه باتجاه بيروت بسبب تصادم شاحنة ومركبة الأضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على تسهيل حركة السير

LBCI
أخبار لبنان
2024-08-23

الاعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذا اليوم: سقوط عدد من الشهداء في سلسلة غارات متفرقة

LBCI
آخر الأخبار
10:34

موديز: صراع شامل مع حزب الله أو إيران قد يكون له عواقب ائتمانية على مصدري الدين الإسرائيليين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

القلق يتزايد من قرار إسرائيلي بفتح جبهة في الضفة الغربية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

البرالمبيون: حان دورنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الذكاء الاصطناعيّ سلاح الحرب الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

التحويلات والسياحة متنفس إقتصاد لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:32

كلام بارز لخامنئي حول الاتفاق النووي

LBCI
أخبار دولية
13:24

نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

فياض للـLBCI : الفيول الجزائريّ جيّد النوعية والحاجة الملحّة تكمن في تشغيل معملي دير عمار والزهراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

الجيش الإسرائيلي يحرر كايد القاضي من غزة

LBCI
أخبار دولية
13:16

محاولات اسرائيلية من دون جدوى لإثبات وجود هيكل سليمان تحت المسجد الأقصى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:20

نجمة تُفجع بوفاة والدتها وشقيقتها في نفس اليوم: "قلبي محطم" (صور)

LBCI
موضة وجمال
06:18

عن عمر 30 عاما... وفاة ملكة جمال لبنان للمغتربات ديما صافي بأزمة قلبية! (صور)

LBCI
فنّ
07:38

"قلبي مات"... نادين الراسي تحتضن صورة شقيقها الراحل جورج وتنهار باكية: يا دلي عقلبك يا امي! (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:09

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
خبر عاجل
08:29

الفيول وصل الى الزهراني... والتغذية الى ارتفاع

LBCI
أخبار لبنان
08:50

قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية

LBCI
صحة وتغذية
15:00

ترنيمة شهيرة قادرة على التخفيف من حدة عوارض أمراض القلب... قوموا بتأديتها لـ10 دقائق!

LBCI
صحف اليوم
01:18

مصدر قيادي في "الممانعة" لـ"الأنباء الكويتية": عملية الأربعين أعادت توازن الردع وفق تفاهم نيسان 1996

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More