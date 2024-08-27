الأمم المتحدة: صاروخ أطلق الأحد في القرب من موقع لقوات حفظ السلام في لبنان

أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" أن أحد الصواريخ التي أطلقت من لبنان خلال الاشتباك العنيف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي الأحد أطلق من مكان قريب من موقع تديره قوات حفظ السلام الدولية.

وأوضحت القوة في حديث لـ"رويترز"، أنها رصدت "عددًا كبيرًا من الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ في منطقة عملياتها" بداية من صباح الأحد.

وقالت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل: "رصدنا إطلاق صواريخ بالقرب من أحد مواقعنا في الحنية"، في إشارة إلى بلدة في جنوب لبنان على بعد نحو عشرة كيلومترات شمال الحدود مع إسرائيل.

وأضافت المتحدثة أنّ انفجارًا وقع في وقت لاحق من اليوم، في القرب من موقع ليونيفيل في ميس الجبل الحدودية دون حدوث أضرار أو إصابات.

وأكّدت للجميع باستمرار أن “استخدام المناطق القريبة من مواقعنا لشن هجمات عبر الخط الأزرق بما يعرض قوات حفظ السلام للخطر هو أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا للقرار 1701".