الآن عون: دراسة خياراتي الانتخابية بعد فصلي من التيار هو من البديهيات التي اقوم بها علنًا

أوضح النائب آلان عون أنّه يتم التداول بتسجيل صوتيّ له عن التحالفات، في الانتخابات النيابية المقبلة.

وأكّد، في بيان، أنّ من أراد تسريبه يهدف الايحاء بنظريات وفرضيات مختلقة من حوله.

وقال: “أمّا في الوقائع، فإنّ هذا الكلام جاء، خلال اجتماع حزبيّ عام وغير سريّ وفي مكتب هيئة قضاء بعبدا، في التيار الوطنيّ الحر .”

وأضاف: “هو أتى، بعد صدور التوصية بفصلي من التيار الوطنيّ الحر من مجلس الحكماء وجاء في سياق الرد على سؤال عن التحالفات الممكنة في المستقبل.”

ولفت إلى أنّه كان من الطبيعيّ أن يتواصل مع زملائه النواب على اللائحة، في قضاء بعبدا، “بعد توصية الفصل واتضاح النوايا السيئة تجاهه”.

وقال: “تعاونا في ثلاث انتخابات متتالية ووجدت لديهم كل الايجابية والاستعداد للإستمرار بالتعاون معًأ بناء على تجربتنا النيابية المشتركة علماً أن هذا الموضوع لا يصبح نهائيًا الا قبل الانتخابات النيابية بناءً على قرار قيادتهما حينها.”

وشدد على أنّ دراسة خياراته الانتخابية، بعد فصله من التيار الوطنيّ الحر، هو من البديهيات، التي يقوم بها علنًا وليس سرًّا، من ضمن كل الخيارات الانتخابية المتاحة أمامه “وهي بالمناسبة منسجمة كليًا مع ما اعتمده التيار الوطنيّ الحر في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة”.