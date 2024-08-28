أبو الحسن للـLBCI: لا رئيس بدون غطاء مسيحي ولا رئيس يُفرض على الثنائي..والحلّ بالتسوية

اعتبر النائب هادي ابو الحسن أن "الخطوة باتجاه معراب تأتي في اطار التواصل الطبيعي مع كل القوى، وكان البحث عملانيًا، ولم يتمّ التطرّق الى المواقف السياسيّة".



وقال في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI "ككتل نيابية في المجلس النيابي نتفاعل في ما بيننا على الرغم من الاختلاف".



واضاف "هناك ايجابية في موضوع الاصلاح والتشريع والكهرباء، ولكن هناك تعطّل بمسار الملف الرئاسي".



ولفت الى انه "في الازمات يجب تحصين الداخل اللبناني، فواقع المنطقة يتغير والمطلوب حماية لبنان والذهاب نحو تسوية".



وأشار الى انه "لا يجب على أي من المكونات الرهان على نهاية الحرب، بل المبادرة الى تسوية ما، وقد سمعنا كلاما مقبولا حول التسوية ولكن تبقى الآلية".



وقال "في ختام جولتنا زرنا الرئيس بري، وقال "لا اطالب برئيس للثنائي، ولكن لا اقبل ان يفُرض علينا اي رئيس"، وهذا يشير الى الاستعداد للتلاقي، اذ لا نستطيع ان نأتي برئيس في لبنان من دون غطاء مسيحي واسع، ولا نستطيع أن تأتي برئيس يُفرض على الثنائي، اذا لبنان محكوم بأن نلتقي وينتج عن الالتقاء تسوية".

