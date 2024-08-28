عطية للـLBCI: التسوية مطلوبة لانتخاب رئيس... وهذا ما كشفه حول مطار القليعات

رأى رئيس لجنة الأشغال العامة النيابية النائب سجيع عطية أن الثنائي الشيعي والمعارضة يتحملان مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا أنهما ينتظران نتائج الحرب في غزة.



وشدد عطية في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، على أن لبنان لم ينجح يوما بالغلبة وأن التسوية مطلوبة، لافتا الى أنه يجب تثبيت المؤسسات وأنه لا يمكن تأجيل الاستحقاق الرئاسي الى ما بعد حرب غزة لأنها ستطول.



واعتبر عطية، أن كلام رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط حول سوريا لا يمكن عدم التوقف عنده وأن الخشية تمكن في العودة الى التلزيمات كما كانت في السابق.



ولفت عطية الى أن تقاطع المصالح سمح بالوجود السوري في لبنان وأن النزوح مستمر يوميا وبالالاف وأنه لم تتخذ اي اجراءات جدية للحد من هذا الوجود.



وعن موضوع اعادة تشغيل مطار القليعات، أشار عطية الى أن النقل الجوي تحسن جدا وأن المطار موجود وجاهز.



وقال: "لدى جولتنا على الكتل، لمسنا موافقة وحماسة للفكرة باستثناء تحفّظ لدى حزب الله، حيث كان لديه هواجس عديدة تتعلق بالعلاقة مع سوريا والموضوع الامني والجدول الاقتصادي للمطار".



وأضاف: "الملف بات في عهدة وزير الاشغال علي حمية وعندما تنتهي الحرب سيُباشر به".