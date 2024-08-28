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اللواء صليبا بحث مع وفد من نقابة الدواجن في تنظيم العمالة السورية في المزارع

أخبار لبنان
2024-08-28 | 05:03
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اللواء صليبا بحث مع وفد من نقابة الدواجن في تنظيم العمالة السورية في المزارع
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اللواء صليبا بحث مع وفد من نقابة الدواجن في تنظيم العمالة السورية في المزارع

بحث المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا مع وفد من النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة رئيسها وليم بطرس في أوضاع قطاع الدواجن لا سيما تنظيم وضع اليد العاملة السورية في المزارع.

وضم الوفد بالإضافة الى بطرس، كل من نائب الرئيس هشام العبد الله، أمين الصندوق سمير عاشور، وعضو المجلس التنفيذي للنقابة اسطفان كرم.

وعرض بطرس رأي النقابة في ما خص تشغيل اليد العاملة السورية في أعمال محددة لا سيما تلك التي تقيم في المزارع لمتابعة موضوع تربية الدواجن على مدار الساعة، مشيراً الى حاجة القطاع الماسة لهذا النوع من العمالة لعدم توفرها في لبنان.

وأكد بطرس أن "العمال السوريين في المزارع لا يختلطون بعامة الناس، لأن طبيعة العمل تفرض ذلك تلافياً لنقل الأمراض ولضمان الأمن الغذائي للبنانيين، وبالتالي فإن كل من يعمل في المزارع معروف من قبل صاحب العمل ولديه سيرة ذاتية جدية".
وتمنى بطرس بإسم الوفد وقطاع الدواجن، من اللواء صليبا الأخذ بالملاحظات والإيضاحات التي تم تقديمها وكذلك بحاجة قطاع الدواجن الذي يعيل نحو ٢٠ ألف عائلة ويوفر مادة غذائية أساسية للبنانيبن، والمساعدة في تنظيم عمل هذا النوع من اليد العاملة السورية في المزارع اللبنانية.
 
 

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