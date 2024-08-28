بوحبيب اطلع من قنصل لبنان في باناما على أوضاع الجالية اللبنانية وملف الموقوفين

استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، قنصل لبنان الفخري في باناما محمد الحاج، الذي أطلعه على أوضاع الجالية اللبنانية في باناما، وعلى الظروف التي تحيط بعدد من أبنائها الموقوفين هناك بجرائم جزائية.



وأعطى بوحبيب توجيهاته بضرورة متابعة قضية هؤلاء الموقوفين ومعالجتها وفق القوانين المرعية، لا سيما وأنه لا يوجد اتفاقية استرداد موقوفين بين لبنان وباناما.