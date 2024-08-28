الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبلان: مراجعة الحسابات السياسية لدى البعض ضرورة وطنية

أخبار لبنان
2024-08-28 | 05:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبلان: مراجعة الحسابات السياسية لدى البعض ضرورة وطنية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قبلان: مراجعة الحسابات السياسية لدى البعض ضرورة وطنية

توجه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان اليوم، الى الحكومة والإدارات والمؤسسات العامة قائلا:" لا بد من حضور "الحد الأدنى" لتأكيد دور الدولة والضمير الوطني، وسط فلتان وشلل وفقر وفساد وجرائم متنامية، والجشع الذي يعاني منه المواطن اللبناني كارثي خاصة في مجال الإستشفاء والفلتان التجاري، ولا قيمة للدولة بلا قدرات خدمية وسلطات أمنية فاعلة على الأرض، وفي هذا المجال فإن تقليص الإنفاق العام بدرجات مخيفة خنق الناس وحول الكيانات الإقتصادية والتجارية والإستشفائية إلى دولة بلا قوانين فوق هيكل دولة متهالكة، والحل يكمن بالتفعيل الشامل لكل مؤسسات الدولة وضرب الفساد بقوة، وإغلاق مزاريب المتعهدين الذين يتلاعبون بالمال العام، ولا بد من البدء بخطوات كبيرة بخصوص النزوح للخلاص من هذا الملف السرطاني، وإطلاق يد الأجهزة الأمنية والقضائية للخلاص من فوضى النزوح والمخالفات المختلفة يجب أن يتم بصورة مستمرة لا على طريقة المواسم، بما في ذلك الترحيل الفوري، كما أن قمع مفوضية اللاجئين ومنع أدوارها غير المشروعة وملاحقة جمعياتها التي تنال من السيادة الوطنية أمر يساهم بتعزيز السيادة الوطنية ويغلق باب التنفيعات المختلفة التي تجري على حساب الإقتصاد الوطني واليد اللبنانية والديموغرافية وواقع البلد المكدس فوق الكوارث الإنقسامية. 
 
وأضاف :"وللقوى السياسية أقول: القطيعة السياسية بخصوص التسوية الرئاسية لا تقل عن المجازر الإسرائيلية بهذه الحرب، وحل الأزمات الجذرية لهذا البلد يمر بالتسوية الرئاسية، والرئيس نبيه بري جاهز لأهم اختراق رئاسي يليق بمصالح لبنان الدستورية والسيادية. 
 
واعتبر انه "يجب أن يتذكر اللبنانيون أن الجماعات التكفيرية المدعومة من واشنطن ووكلائها كادت تبتلع لبنان لولا التضحيات الهائلة التي قدمتها المقاومة والشعب والجيش. ومراجعة الحسابات السياسية لدى البعض ضرورة وطنية، لأن لبنان لا يعيش إلا بتضحيات أبنائه".

أخبار لبنان

مراجعة

الحسابات

السياسية

البعض

ضرورة

وطنية

LBCI التالي
حريقان في غلبون وبلاط - جبيل... وعناصر الدفاع المدني تعمل على اخمادهما
سرور دعا إلى التقدم بطلبات عمل داخل الأفران للمساهمة في تنشيط العمالة اللبنانية فيها
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-08-26

"لقاء سيدة الجبل" للقوى السياسية : لتشكيل جبهة وطنية لبنانية ترفع "الاحتلال الايراني" عن القرار الوطني

LBCI
صحف اليوم
2024-07-21

مصدر مقرب من "الثنائي" لـ"الأنباء" الكويتية: المصلحة الوطنية في نظر البعض باتت وجهة نظر

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-06

تيمور جنبلاط: حسم الملف الرئاسي يتطلب الارتقاء بالمسؤولية السياسية والوطنية وتجاوز أساليب التعطيل

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-23

قبلان: لا أطماع للمقاومة سوى بسيادة لبنان ومصالحه الوطنية وشراكته التاريخية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:36

حريق في كروم الزيتون في الجنوب إثر القضف الاسرائيلي

LBCI
اقتصاد
08:30

وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب

LBCI
أخبار لبنان
07:35

وزارة المال: أسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة

LBCI
أخبار لبنان
07:29

التيار الوطني الحر: كنعان اختار أن يقدّم استقالته في الاعلام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-08-19

جدول مواعيد رحلات طيران الشرق الأوسط للفترة الممتدة من 22 الى 25 آب 2024

LBCI
صحة وتغذية
11:00

"بروتين" يثير ذهول الخبراء... تعرفوا على فوائده الصحية المذهلة!

LBCI
أخبار دولية
2024-08-18

البقشيش يضع ترامب وهاريس في مواجهة ساخنة!

LBCI
آخر الأخبار
2024-08-11

استقالة محمد جواد ظريف من منصبه كمعاون استراتيجيّ للرئيس الإيرانيّ

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:02

حمية: إطلاق مرحلة تكثيف أشغال التعزيل المتواصلة بدءا من اليوم إلى حين حلول موسم الأمطار

LBCI
أخبار لبنان
07:02

توسعة رزمة الخدمات والأعمال الطبية المغطاة من قبل وزارة الصحة

LBCI
اقتصاد
06:24

فياض يكشف عن نية "الطاقة" إطلاق مناقصة جديدة لبناء محطة شمسية لصالح "كهرباء لبنان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

البرالمبيون: حان دورنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الذكاء الاصطناعيّ سلاح الحرب الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

التحويلات والسياحة متنفس إقتصاد لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:32

كلام بارز لخامنئي حول الاتفاق النووي

LBCI
أخبار دولية
13:24

نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:27

لحظات رومانسية وأخرى طريفة... سارة أبي كنعان تحتفل بعيد ميلاد وسام فارس بطريقة مميزة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:50

قضية الجثث الخمس في كفرشيما... هذا ما أعلنته البلدية

LBCI
خبر عاجل
07:09

كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً

LBCI
آخر الأخبار
17:27

مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث

LBCI
اقتصاد
08:30

وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب

LBCI
خبر عاجل
06:27

طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
أخبار لبنان
16:06

الآن عون: دراسة خياراتي الانتخابية بعد فصلي من التيار هو من البديهيات التي اقوم بها علنًا

LBCI
آخر الأخبار
12:03

نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الرهينة فرحان القاضي عثر عليه صدفة خلال عملية للسيطرة على أنفاق جنوب غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More