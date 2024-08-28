حريقان في غلبون وبلاط - جبيل... وعناصر الدفاع المدني تعمل على اخمادهما

إندلع حريق كبير في بلدة غلبون - في قضاء جبيل، وتعمل عناصر الدفاع المدني في مركز جبيل الاقليمي ومراكز ترتج وجاج وبجه على اخماده بصعوبة نظرا لسرعة الرياح وحدة الشمس، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.



كما اندلع حريق في بلدة بلاط تعمل عناصر الدفاع المدني على اخماده.