توسعة رزمة الخدمات والأعمال الطبية المغطاة من قبل وزارة الصحة

أعلن وزير الصحة فراس ابيض توسعة رزمة الخدمات والأعمال الطبية المغطاة من قبل الوزارة، بالاضافة الى غالبية مستلزمات عمليات القلب وزيادة أسقف المستشفيات التي استخدمت أسقفها في معالجة مرضى وزارة الصحة العامة، اضافة الى رفع تعرفة الأطباء الذين يعالجون المرضى على حساب وزارة الصحة العامة بما يعيد هذه التعرفات إلى النسبة التي كانت عليها قبل الأزمة الاقتصادية.