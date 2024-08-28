سلسلة لقاءات لميقاتي واجتماع للبحث في موضوع قطوعات الحساب... الخليل: مشروع الموازنة سيسلم قريبا الى الوزراء

عرض رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون العلاقات الثنائية بين البلدين والتحضيرات الجارية لعقد جلسة مجلس الأمن الدولي لإقرار التمديد لولاية القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".ورأس رئيس الحكومة اجتماعا خصص للبحث في موضوع قطوعات الحساب شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران والقاضية نيللي ابي يونس، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج المعراوي وعدد من المسؤولين في وزارة المالية.بعد الاجتماع، قال الوزير الخليل: "ان مشروع الموازنة سيسلم قريبا الى الوزراء تمهيدا لبحثه في مجلس الوزراء".

واجتمع رئيس الحكومة مع وزير الصناعة جورج بوشكيان الذي قال بعد اللقاء: "بحثنا في مشروع تأمين الأمن الغذائي وسلامته الذي نعمل عليه منذ فترة باشراف الرئيس ميقاتي وبالتنسيق بين وزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة والزراعة. يقضي المشروع وهو تكاملي بين الصناعة والزراعة، بتشجيع المزارع على تكثيف زراعة القمح، بناء على معطيات المساحات الزراعية الصالحة والطقس في لبنان الملائم لذلك، ومن ثم يتحوّل المنتج إلى المطاحن للتصنيع، فنكوّن سلسلة انتاج متكاملة من المواد الأوّلية الى المنتج الأخير. وهي دورة اقتصادية تحصّن خارطة الأمن الغذائي في لبنان.وأضاف: "أطلعت ميقاتي على تقدّم العمل في هذا المشروع الذي أصبح في مراحله الأخيرة، ويعود بالفائدة على الاقتصاد ككلّ، وينعكس ايجاباً على الصناعة والزراعة والصحّة وسلامة الغذاء".