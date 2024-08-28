التيار الوطني الحر: كنعان اختار أن يقدّم استقالته في الاعلام

بعدما تمّت إحالته إلى مجلس الحكماء في ٢٤ آب ٢٠٢٤، وبعد استدعائه البارحة للمثول أمام مجلس الحكماء، وبعد رفضه الحضور ثلاث مرات متتالية الى الهيئة السياسية وعلى جدول اعمالها الوضع الداخلي للتيار، وعلى الرغم من تبليغه الدعوة على مجموعة الهيئة السياسية للتيار وعلى خطّه المباشر، وعلى…
— التيار الوطني الحر - FPM (@tayyar_official) August 28, 2024
بعدما تمّت إحالته إلى مجلس الحكماء في ٢٤ آب ٢٠٢٤، وبعد استدعائه البارحة للمثول أمام مجلس الحكماء، وبعد رفضه الحضور ثلاث مرات متتالية الى الهيئة السياسية وعلى جدول اعمالها الوضع الداخلي للتيار، وعلى الرغم من تبليغه الدعوة على مجموعة الهيئة السياسية للتيار وعلى خطّه المباشر، وعلى…