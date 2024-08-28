الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة المال: أسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة

أخبار لبنان
2024-08-28 | 07:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة المال: أسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزارة المال: أسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة

أوضحت وزارة المالية أن اسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد صرف الدولار الأميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة فقط وإصدار البيانات المالية، يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية، وليس له اي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية.

وجاء في بيان لوزارة المال: 

"منعاً لأي لغط كان وما زال يقع فيه البعض حيال قرار مجلس الوزراء، والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد صرف الدولار الأميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة فقط وإصدار البيانات المالية، أصدرت الوزارة بياناً توضيحياً تؤكد فيه لكل مهتم أن أسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14/8/2024 يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية وليس له أي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية.

وجاء في نص القرار:

لما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14/8/2024 والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد سعر صرف الدولار الاميركي من اجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة واصدار البيانات المالية،

ولما خلص القرار المذكور أعلاه الى أخذ العلم من قبل مجلس الوزراء بمضمون كتاب وزارة المالية رقم 1952/ص1 تاريخ 6/8/2024،

ولما كانت الغاية الأساسية من توجيه الكتاب المذكور أعلاه تحديد سعر صرف الدولار الاميركي من اجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة واصدار البيانات المالية نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي خلال الاعوام 2020 ولغاية 2023 ضمناً،

ولما كانت اسعار الصرف المحددة في الكتاب المذكور اعلاه، هي فقط لغايات تسجيل القيود المحاسبية لعمليات النفقات والإيرادات الحاصلة بالدولار الاميركي، بهدف اظهار قيم هذه العمليات بشكل غير مخفض او مضخم ضمن القيود المحاسبية الخاصة بالدولة اللبنانية.

لذلك،

يهم وزارة المالية توضيح ان اسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء المذكور اعلاه يتعلق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية، وليس له اي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية".

أخبار لبنان

المال:

أسعار

الصرف

الواردة

الوزراء

يتعلق

القيود

المحاسبية

للدولة

LBCI التالي
وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب
التيار الوطني الحر: كنعان اختار أن يقدّم استقالته في الاعلام
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2024-07-31

مكاري: مجلس الوزراء اتخذ قرارات مالية لدعم وزارة الصحة والدفاع المدنيّ

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-31

مكاري: مجلس الوزراء اتخذ قرارات مالية لدعم وزارة الصحة والدفاع المدني

LBCI
اقتصاد
2024-06-28

قراران عن وزارة المال يتعلقان بتمديد مهل

LBCI
اقتصاد
2024-08-26

وزير المالية من دار الفتوى: موازنة ٢٠٢٥ أمام مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:00

إدارة "الريجي" قدمت مضخة رش مبيدات لإتحاد بلديات بعلبك

LBCI
أخبار لبنان
10:14

مجلس الأمن يوافق على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة بلبنان... ميقاتي: نؤكد التزام لبنان بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل

LBCI
أخبار لبنان
10:01

اسرائيل تعلن القضاء على مسوؤل في الجهاد الاسلامي عند الحدود السورية اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
09:15

حمية عقد اجتماعا موسعا لرؤساء مراكز جرف الثلوج

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:36

حريق في كروم الزيتون في الجنوب إثر القضف الاسرائيلي

LBCI
رياضة
2024-08-26

بعد صراع مع المرض... وفاة المدرب السويدي سفن-غوران إريكسون

LBCI
أخبار لبنان
10:14

مجلس الأمن يوافق على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة بلبنان... ميقاتي: نؤكد التزام لبنان بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل

LBCI
منوعات
2024-08-24

"تحطمت المركبة وخرجت الكائنات الفضائية"... رجل يروي قصة غريبة حصلت معه! (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:02

حمية: إطلاق مرحلة تكثيف أشغال التعزيل المتواصلة بدءا من اليوم إلى حين حلول موسم الأمطار

LBCI
أخبار لبنان
07:02

توسعة رزمة الخدمات والأعمال الطبية المغطاة من قبل وزارة الصحة

LBCI
اقتصاد
06:24

فياض يكشف عن نية "الطاقة" إطلاق مناقصة جديدة لبناء محطة شمسية لصالح "كهرباء لبنان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

البرالمبيون: حان دورنا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

اليسار يتشرط وماكرون يرفض... إليكم جديد تعيين رئيس وزراء فرنسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الذكاء الاصطناعيّ سلاح الحرب الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

التحويلات والسياحة متنفس إقتصاد لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:32

كلام بارز لخامنئي حول الاتفاق النووي

LBCI
أخبار دولية
13:24

نتنياهو: إسرائيل ملتزمة بإعادة جميع الأسرى

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
08:30

وزارة الطاقة: تسعيرة المولدات الخاصة في شهر آب

LBCI
خبر عاجل
07:09

كنعان يتقدّم باستقالته من الإطار التنظيمي لـ"التيار": الإلتزام بالمبادىء أولاً

LBCI
آخر الأخبار
17:27

مسيرة إسرائيلية تستهدف شاحنة على الطريق الدولية بعلبك حمص في بلدة رسم الحدث

LBCI
خبر عاجل
06:27

طيران الشرق الأوسط: الرحلات للفترة الممتدة من 1 الى 5 أيلول ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعضها

LBCI
أخبار لبنان
07:29

التيار الوطني الحر: كنعان اختار أن يقدّم استقالته في الاعلام

LBCI
أخبار لبنان
16:06

الآن عون: دراسة خياراتي الانتخابية بعد فصلي من التيار هو من البديهيات التي اقوم بها علنًا

LBCI
أمن وقضاء
03:47

حاول خطفها بقوة السلاح... "المعلومات" كشفت هويته وأوقفته

LBCI
آخر الأخبار
12:03

نيويورك تايمز عن مسؤولين إسرائيليين: الرهينة فرحان القاضي عثر عليه صدفة خلال عملية للسيطرة على أنفاق جنوب غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More