حمية عقد اجتماعا موسعا لرؤساء مراكز جرف الثلوج

عقد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية اجتماعا موسعا في الوزارة لجميع رؤساء مراكز جرف الثلوج على كامل الأراضي اللبنانية، وذلك في حضور المدير العام الوزارة المهندس علي حب الله، والمدراء الإقليميين المعنيين في الوزارة، حيث تمت مناقشة الإستعدادات والخطوات العملية على صعيد المراكز المنتشرة على السلسلتين الشرقية والغربية، وذلك قبل حلول موسم الثلوج المقبل.



وبعد الإجتماع، أوضح حمية أن "إجتماع اليوم يأتي ضمن إطار التنسيق المعتمد في مختلف المديريات التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، وذلك لإعداد خطط استباقية لا تكون معتمدة على ردة الفعل، وكما سبق الحديث عن أشغال تعزيل وتنظيف مجاري تصريف مياه الأمطار، فالحال كذلك بالنسبة لملف جرف الثلوج قبل حلول الموسم هذا العام".



وأشار الى أن "مراكز جرف الثلوج لها دور أساسي، وذلك يعود لأمرين اثنين، أولهما يتعلق برفع الثلوج عن الطرقات الأساسية المعنية بها الوزارة وفقاً للقانون، وهذا الأمر هو أساسي في موضوع السلامة العامة والمرورية، وتحديداً في المناطق الجبلية، أما ثانيهما فيعنى بتسهيل الحركة خلال السياحة الشتوية، لما لهذه الأخيرة من أثار إيجابية على المستويات الإقتصادية والإجتماعية كافة".



وأعلن أنه جرى اليوم خلال الإجتماع مع رؤساء المراكز، استعراض واقع الحال الذي كان سائداً في الموسم الماضي، وذلك للعمل على تفادي المشاكل التي كانت قد طرأت في حينه، مؤكدا أن "إعداد الملفات المتعلقة قد بدأ هذا العام منذ أشهر عديدة، وسيصار إلى البدء بالتنفيذ خلال المرحلة الحالية والمقبلة".



وتناول حمية موضوع البدلات اليومية والشهرية للمياومين، مؤكدا أنه "سيصار إلى طرح هذا الموضوع مع الرئيس نجيب ميقاتي في مجلس الوزراء، وذلك كي يؤخذ بشأنه قرار، ولكي يكون البدل المالي المعطى، يوازي على الأقل ما يتقاضاه الأجراء في الدولة اللبنانية".



وتطرق حمية إلى تأمين المستلزمات الضروية لعملية جرف الثلوج من مازوت وملح وغيرها، وكذلك أثار موضوع "صيانة مباني المراكز، والتي لم تحدث منذ سنوات كثيرة"، هذا فضلاً عن موضوع وجوب استئجار الأليات حيث يلزم، وكذلك صيانة الأليات الموجودة، كون لا قدرة اليوم على شراء أليات جديدة.



وحثّ حمية على متابعة العمل بروح تكاملية، إن لناحية إعداد الملفات أو تنفيذها، مؤكداً أن "وزارة الأشغال العامة والنقل ستبقي على تعاونها مع باقي الإدارات والوزارات الأخرى في الدولة اللبنانية، وذلك لإنجاز جميع الملفات، ولأجل الوصول إلى الموسم والملفات والتحضيرات كلها قد اكتملت".