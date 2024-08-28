اسرائيل تعلن القضاء على مسوؤل في الجهاد الاسلامي عند الحدود السورية اللبنانية

أعلن الجيش الإسرائيلي القضاء على مسؤول في حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية في غارة شنّها في سوريا قرب الحدود مع لبنان أسفرت، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتله مع ثلاثة آخرين.



وأورد الجيش الإسرائيلي في بيان أن سلاح الجو "شنّ "هجوما على منطقة الحدود السورية اللبنانية.. وقضى على المدعو فراس قاسم"، واصفا اياه بـ"المخرب المركزي في قسم العمليات" التابع للجهاد الإسلامي، الفصيل الفلسطيني المدعوم من طهران وحليف حركة حماس وحزب الله اللبناني.



واشار إلى أن قاسم كان "مسؤولا عن تطوير الخطط العملياتية للجهاد الإسلامي في سوريا ولبنان ويلعب دورا مركزيا في تجنيد مخربين فلسطينيين لصالح حزب الله، بهدف تنفيذ عمليات ارهابية من لبنان" باتجاه اسرائيل.



وفي وقت لاحق، نعت سرايا القدس، الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، ثلاثة من مقاتليها قالت إنهم من "كوادر سرايا القدس في ساحة سوريا". ونعى حزب الله بدوره أحد مقاتليه من مدينة بعلبك في شرق لبنان.