مجلس الأمن يوافق على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة بلبنان... ميقاتي: نؤكد التزام لبنان بالعمل بشكل وثيق مع اليونيفيل

وافق مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع اليوم، على تجديد مهمة قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) لعام آخر.وفي هذه المناسبة، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان، أن التجديد لولاية اليونيفيل أمر ضروري للحفاظ على الاستقرار في جنوب لبنان، قائلا: "نحن نقدر الدعم والتعاون المستمر من مجلس الأمن في هذا الصدد".وأكد ميقاتي التزام لبنان في العمل بشكل وثيق مع اليونيفيل لمواجهة التحديات والتهديدات التي تواجه الاستقرار في الجنوب. كما جدد التزام لبنان تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمها القرار 1701.وقال ميقاتي في بيانه: "أود أن أعرب عن امتنان لبنان العميق لأعضاء مجلس الأمن على جهودهم الدؤوبة في تجديد ولاية "اليونيفيل"، وأخص بالذكر دولة فرنسا حاملة القلم على كل ما بذلته من جهود في سبيل تأمين الاجماع على هذا الأمر، وعلى كل ما تبذله من أجل لبنان والاستقرار فيه. كما نتوجه بالشكر الى الولايات المتحدة الأميركية على تفهمها الخصوصية اللبنانية التي لم تدخر جهدا في سبيل الحفاظ على مهام اليونيفيل لا سيما في عذا الظرف الدقيق. كما أشكر الدول الصديقة والشقيقة التي دعمت التمديد ولا سيما دولة الحزائر التي قادت حملة دعم قرار التمديد وتقف باستمرار الى جانب لبنان في كل المجالات. كما نشكر جميع أعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا مع التمديد".وأضاف: "لا بد أيضا من توجيه التحية الى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب على ما بذله في سبيل اصدار هذا القرار بما يتوافق مع المصلحة اللبنانية العليا".