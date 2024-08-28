إدارة "الريجي" قدمت مضخة رش مبيدات لإتحاد بلديات بعلبك

تسلم رئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق قاسم شحادة مضخة لرش المبيدات الحشرية هبة من إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، بحضور رئيس مكتب البقاع، رئيس نقابة موظفي وعمال إدارة حصر التبغ والتنباك في لبنان حسام شريف يرافقه وفد من مكتب البقاع.



وتحدث شريف مشيرًا إلى أنه "كلفنا المدير العام للإدارة المهندس ناصيف سقلاوي تسليم رئيس اتحاد بلديات بعلبك هذه الهبة لوضعها في خدمة مزارعي التبغ ضمن نطاق بلدات الاتحاد".



بدوره، توجه شحادة بالشكر إلى مدير عام الريجي ومدير مكتب البقاع، مثمنًا "الدور الخدماتي والإنمائي الذي تقوم به الإدارة في المناطق اللبنانية كافة، سواء في دعم المزارعين وتشجيعهم أو في شق وتأهيل طرقات زراعية أو بتقديم منح دراسية للطلاب".



وقدم شحادة لشريف مجسمًا لأعمدة "جوبيتر" الستة التي ترمز إلى قلعة بعلبك الأثرية.