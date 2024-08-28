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بو حبيب إلتقى قنصل لبنان الفخري في باناما: متابعة قضية اللبنانيين الموقوفين ومعالجتها وفق القوانين المرعية
أخبار لبنان
2024-08-28 | 15:42
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بو حبيب إلتقى قنصل لبنان الفخري في باناما: متابعة قضية اللبنانيين الموقوفين ومعالجتها وفق القوانين المرعية
أفاد قنصل لبنان الفخري في باناما محمد الحاج في بيان بأنه التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب وعرضا الاوضاع العامة في لبنان وباناما.
وأشار الحاج إلى أنه وضع بو حبيب في اجواء العلاقة بين البلدين وأطلعه على أوضاع الجالية اللبنانية في باناما، وبخاصة لجهة الظروف التي تحيط بعدد من أبناء الجالية الموقوفين هناك بجرائم جزائية.
وأعطى الوزير بو حبيب توجيهاته بضرورة متابعة قضية اللبنانيين الموقوفين ومعالجتها وفق القوانين المرعية، في ظل عدم وجود اتفاق استرداد موقوفين بين لبنان وباناما.
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