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التحايل على بعض المصطلحات في الصياغة النهائية لقرار التمديد لليونيفيل (الاخبار)
أخبار لبنان
2024-08-29 | 00:10
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التحايل على بعض المصطلحات في الصياغة النهائية لقرار التمديد لليونيفيل (الاخبار)
كشف مصدر متابع أن اقتراح التمديد القصير لليونيفيل "ورد من فرنسا ومن الولايات المتحدة التي اقترحت التمديد لثلاثة أشهر بداية ثم لستة أشهر لاحقاً"، بحسب
"الاخبار"
.
واستوحي الاقتراح من عرف الـ Technical rollover الدبلوماسي لتمرير مشروع في حالة الأزمات، ما يسمح بتمريره من دون نقاش لفترة وجيزة، على أن يعاد البحث فيه وإعادة صياغته بشكل هادئ بعد استتباب الوضع ميدانياً.
وقد برز موقف أميركي كاد يعطّل المشروع، عند الإشارة إلى الحدود اللبنانية الدولية، والتي يشار إليها بحسب اتفاقية الهدنة عام 1949 وهو ما نصّ عليه القرار 1701 وكل القرارات الدولية المتعلقة بالجنوب، إذ اعترضت واشنطن على "حدود الهدنة" بغرض "الترويج لنسخة المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين حول الترسيم البري ومبادلة الأراضي".
لكنّ التعديل الخطير الذي استطاعت أميركا تمريره تمثّل في الانتقال من عبارة "وقف الأعمال العدائية" المعتمدة منذ القرار 1701 إلى "دعم وقف الأعمال العدائية، وعليه، فإن مجلس الأمن لا يقرر بل يعبّر عن دعمه لذلك.
أخبار لبنان
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لليونيفيل
(الاخبار)
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