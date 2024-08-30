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باسيل لحزب الله: نحن معكم بالدفاع عن لبنان لكن لسنا معكم عندما تفتحون حربا
أخبار لبنان
2024-08-30 | 16:10
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باسيل لحزب الله: نحن معكم بالدفاع عن لبنان لكن لسنا معكم عندما تفتحون حربا
رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أننا "نحن في بلد يقول فيه البعض "ما فينا نعيش مع بعضنا" وفي المقابل هناك من يقول "ما فينا نعيش الا مع بعضنا" وهذا هو التيار الوطني الحر".
وقال باسيل خلال عشاء هيئة الشوف في التيار: "يسألون عن موقفنا من حزب الله، ويتهموننا بالتناقض، اما نحن فنقول للحزب: نحن معكم بالدفاع عن لبنان لكن لسنا معكم عندما تفتحون حربا، فنحن مع استراتيجية دفاعية لا استراتيجية هجومية... وهذا لا يعني طبعا اننا مع اسرائيل".
من جهة أخرى، قال باسيل: "الالتزام لا يتطلب شرحا في حزب سياسي... التنوع غنى، فنحن نسير في خط ولدينا مبادئ لا عقيدة ضيقة... وحدود الخط واسعة جدا لكن المشكلة تكون عند الخروج من الخط وأكثر من ذلك الاصرار على اظهار عدم الالتزام بالقرار".
وأضاف: "القرار اتخذ لكن لا نسمح لأحد بأن يتناول من خرجوا بالسوء وخصوصا على وسائل التواصل وكذلك الناس الذين أيدوهم".
أخبار لبنان
باسيل
حزب الله
حرب
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