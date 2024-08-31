أوجيرو: عطل طرأ على سنترال جعيتا بسبب الضغط على المولدات

أفادت هيئة "أوجيرو" عبر منصة "اكس" بان "عطلًا طرأ في سنترال جعيتا بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة".



واكدت ان فرقها تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة.