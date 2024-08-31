بخاري بحث وبري آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة

زار السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره في عين التينة.|



وجرى خلال اللقاء التباحث في آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة، وخاصةً التطورات التي شهدتها الساحة الجنوبية.

