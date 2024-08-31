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وزارة الطاقة والمياه: التحضيرات اللوجستية والفنية تمّت في منشآت النفط في طرابلس وأُعطي الإذن بتفريغ الباخرة الجزائرية

أخبار لبنان
2024-08-31 | 07:27
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وزارة الطاقة والمياه: التحضيرات اللوجستية والفنية تمّت في منشآت النفط في طرابلس وأُعطي الإذن بتفريغ الباخرة الجزائرية
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وزارة الطاقة والمياه: التحضيرات اللوجستية والفنية تمّت في منشآت النفط في طرابلس وأُعطي الإذن بتفريغ الباخرة الجزائرية

أكّدت وزارة الطاقة والمياه أنّها اتمت التحضيرات اللوجستية والفنية كلّها، في منشآت النفط في طرابلس، من تنظيف خزانات نفط وبنى تحتية بحرية،في شأن باخرة الفيول أويل الجزائرية، دحضًا للشائعات المغرضة والأخبار المشبوهة المتداولة.

وأعطت الإذن بتفريغ الباخرة في الخزّانات، إلّا أنّ ارتفاع أمواج البحر حال حتى الساعة من دون دخول الباخرة وإفراغ الحمولة، وفق بيان أصدرته.

وأكّدت الفِرَق البحرية أنّه من المقرر دخول الناقلة، الاثنين، عند الساعة العاشرة صباحًا، على أن يبدأ تفريغ الفيول، في الخزانات، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر.

وتستمر عملية التفريغ مدة ٤٨ ساعة.

وشدّدت الوزارة على أنّها على تواصل يومي ومستدام مع السلطات الجزائرية المعنية، مُمثلة بوزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، بما يحمي مصالح الشعبين الشقيقين، ويُساهم في تنمية علاقاتهما المُميّزة، ومستقبلهما المشترك.

وجددت وزارة الطاقة والمياه في لبنان ترحيبها بهبة من الفيول أويل العالي الجودة من انتاج المصافي في الجزائر، تلبية لحاجات لبنان المُلِحّة.

وكررت شكرها للرئيس الجزائريّ عبد المجيد تبّون، على هذه المبادرة الكريمة، لتأكيد وقوف الجزائر الدائم إلى جانب لبنان في ازماته، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة.

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