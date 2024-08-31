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هيئة إدارة السير: تخصيص يوم عمل إضافيّ لأصحاب العلاقة حصرًا
أخبار لبنان
2024-08-31 | 08:57
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هيئة إدارة السير: تخصيص يوم عمل إضافيّ لأصحاب العلاقة حصرًا
أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات- مصلحة تسجيل السيارات والآليات، في بيان، بدء العمل الاثنين من كل أسبوع، في المركز الرئيسيّ في الدكوانة، كنهار عمل إضافيّ عن الأيّام المعتمدة سابقًا (ثلاثاء- اربعاء- خميس).
وأوضحت أنّ هذا النهار يخصص، لإنجاز أصحاب العلاقة شخصيًا أو أصولهم أو فروعهم حصرًا من دون الوكلاء، المعاملات وذلك من خلال حجز موعد مسبق على موقع الهيئة.
وأشارت الهيئة أنّ المواعيد ستكون متوفرة كل اثنين ثلاثاء وأربعاء وخميس، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، وفقًا للقدرة الاستيعابية اليومية لكل قسم.
وسيتم فتح مواعيد استثنائيًا، الاثنين ٢/٩/٢٠٢٤ اعتبارًا من الساعة ١٨:٠٠ من تاريخ اليوم ٣١/٨/٢٠٢٤.
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