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أبو فاعور ممثلًا جنبلاط في حفلة توقيع كتاب: جنبلاط هو ضمانة الهُوية العربية الاسلامية للدروز من فلسطين إلى سوريا إلى لبنان
أخبار لبنان
2024-08-31 | 09:25
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أبو فاعور ممثلًا جنبلاط في حفلة توقيع كتاب: جنبلاط هو ضمانة الهُوية العربية الاسلامية للدروز من فلسطين إلى سوريا إلى لبنان
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أبو فاعور ممثلًا جنبلاط في حفلة توقيع كتاب: جنبلاط هو ضمانة الهُوية العربية الاسلامية للدروز من فلسطين إلى سوريا إلى لبنان
رأى عضو كتلة اللقاء الديمقراطيّ النائب وائل أبو فاعور، أنّ الرئيس وليد جنبلاط هو ضمانة الهُوية العربية الإسلامية لطائفة الموحدين الدروز، من فلسطين إلى سوريا إلى لبنان.
واعتبر، خلال حفلة توقيع كتاب، أنّ البَوْصلة الحقيقية هي في لبنان والبوصلة الحقيقية هي لدى وليد جنبلاط وتيمور جنبلاط وفي المختارة في هذا الإنتماء العربيّ والإسلاميّ لدروز سوريا والجولان وفلسطين وفي كل مكان.
ولفت إلى أنّ الدروز ليسوا أقلّية في هذه الأرض، لا أقلّية طائفية ولا أقلّية مذهبية أو إثنية أو عرقية، بل جزء من الأكثرية العربية الإسلامية في هذه البلاد.
وقال أبو فاعور بإسم راعي الحفلة الرئيس وليد جنبلاط: "أردنا لهذا اللقاء ان يتجاوز حفلة توقيع إلى هذا المشهد الوطنيّ، الذي نقف فيه اليوم، هذا المشهد الذي في كتابنا الوطني يمثّل هذا الحضور الوطنيّ والتلاوين الوطنية، ونحن في كتابنا الوطنيّ واحد، نتابين ونتمايز، ولكن، اذا ما تباينت آراؤنا فلا يلغي ذلك وحدة وطنيتنا، وفي كتابنا الوطنيّ لا مكان للتخوين ولا للتكفير السياسيّ."
وأضاف: "نسمع بعض الذين يقولون اليوم، أنّ هناك خصوصيات لأبناء طائفة الموحدين الدروز في سوريا أو في الجولان أو في فلسطين، نحن نحترم الخصوصيات، ولكن لا يحق لأحد ممّن يدّعي الخصوصية أن يزور التاريخ، أو أن يتلاعب بالهُوية، نحن عرب عرب عرب، والتحية إلى دروز الجولان السوريّ المحتل، الذين اسقطوا مع وليد جنبلاط محاولة الفتنة، التي قامت بها إسرائيل، يوم سقط الشهداء الأطفال في مجدل شمس."
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