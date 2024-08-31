باسيل من تربل: لا أولوية لنا إلّا لبنان وهدفنا البناء والصمود والإستمرار

اعتبر رئيس "التيار الوطنيّ الحر" النائب جبران باسيل أنّ لبنان بحالة إفلاس ولم يستطع أحد العمل كما يجب في قرى شرقي زحلة، لأنّ الموازنات في الدولة لم تكن كبيرة.وقال باسيل، خلال لقاء شعبيّ حاشد مع أهالي قرى شرقي زحلة، في كنيسة مار تقلا، في تربل، عن مشكلة الكسارات: "وضعنا مع وزير البيئة آنذاك، خطة كاملة لمعالجتها على مستوى كل لبنان."ولفت إلى أنّ مشروع الكسارات يستطيع أن يؤمّن مداخيل أساسية للدولة، ويمكن تحويل هذا الملف من مشكلة إلى حل بيئيّ.وشدّد على أنّ "الفوضى والعشوائية منعتا إقرار الخطة".ورأى باسيل أنّ المشكلة في لبنان هي أنّ النظام يمنع تكوين أكثرية ومكوّن واحد لا يستطيع أن ينجز اذا لم يكن هناك رضا من الجميع، "وهذا سبب أساسيّ لعدم تمكننا من انجاز الكثير من الأمور".وأكّد "ألّا مشروع لدينا إلا لبنان، ولا أولوية لنا إلا لبنان وقيمة التيار في قدرته الإيجابية وفي الإنتاج وتقديم الحلول البديلة، لأن هدفنا البناء والصمود والإستمرار".ولفت باسيل إلى أنّ المشاريع الكبيرة ليس من الصعب انجازها، في بلد بحجم لبنان، "ولكن ما يعرقل المشاريع هو انتفاضة المنظومة عليه، لأنّه سيفضحها ولأن هذا الفكر نقيض للفساد".