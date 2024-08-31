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نواب قوى المعارضة: لجلسة مفتوحة في المجلس ومن بعدها التشاور والدورات المتتالية

أخبار لبنان
2024-08-31 | 15:37
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نواب قوى المعارضة: لجلسة مفتوحة في المجلس ومن بعدها التشاور والدورات المتتالية
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نواب قوى المعارضة: لجلسة مفتوحة في المجلس ومن بعدها التشاور والدورات المتتالية

بعد الدعوة التي قدّمها الرئيس نبيه برّي لعقد جلسات انتخاب رئيس للجمهورية، ودعوته لنا للتشاور تحت سقف البرلمان، أكد نواب قوى المعارضة، انهم طرحوا خارطة طريق للتشاور تحت قبة البرلمان، تتلخص باقتراحين، الاول يقضي بتشاور النواب لمدة 48 ساعة في المجلس النيابي دون دعوة رسمية أو مأسسة يذهب من بعدها النواب، الى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية، دون اقفال محضر الجلسة، والثاني يدعو رئيس مجلس النواب الى جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، ويقوم النواب بالتشاور بعد دورتها الأولى لمدة أقصاها 48 ساعة، ثم ينتقلون الى الاقتراع في دورات متتالية بمعدل 4 دورات يوميا.
واضافوا في بيان: "عرضنا خارطة الطريق هذه على مختلف الكتل النيابية في سلسلة لقاءات داخل المجلس باستثناء كتلتي "أمل" و"حزب الله" اللتين رفضتا التشاور، لذا نسأل دولة رئيس المجلس عن أي تشاور تتحدث؟".
 وأكد نواب قوى المعارضة الحرص على التشاور مع الكتل والنواب كافة تحت قبة البرلمان للوصول الى انهاء الشغور الرئاسي تحت سقف الدستور والمؤسسات، كما جاء في كلمة رئيس المجلس النيابي اليوم، والذي دعى فيها الى التشاور غداً في المجلس، وبناء عليه، أكد نواب قوى المعارضة ضرورة الحضور الى المجلس لعقد جلسة عامة مفتوحة طال انتظارها لانتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من بعد دورتها الاولى التشاور الذي تحدث عنه رئيس المجلس يليه دورات متتالية بنصاب دستوري دون إفقاده من أي طرف كان.


     

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