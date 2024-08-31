باسيل: ممنوع أن نمس بالسوء أي نائب أصبح خارج التيار

أبدى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تأييده مجدداً لدعوة الرئيس نبيه بري للحوار، قائلا: " لا أحد يرغب بتغييب أحد عن التوافق ونيتنا ألا نغيب أحداً عن التشاور والتوافق واذا لم يتأمن الاجماع لا يحق لأي فريق يملك أقل من الثلث تعطيل الحوار".



واشار خلال عشاء هيئة زحلة في التيار الوطني الحر الى انه "ممنوع أن نمس بالسوء أي نائب أصبح خارج التيار وأيضاً يجب أن نتذكر أن التيار هو غطاؤنا الكبير واذا خرجنا منه "نبرد" والأشخاص من دونه يصبحون متوقفين عند طموحهم الشخصي".