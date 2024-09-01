وزير البيئة عن حريق شكا: أجرينا تقييماً لمعمل الاترنيت المُهمل وأرسلنا تقرير الخبراء إلى وزير العدل

تابع وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين موضوع الحريق الذي إندلع داخل حرم شركة الاترنيت المتوقفة عن العمل منذ سنوات عدة في شكا، وهو فور تبلّغه بنبأ الحريق تواصل مع مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لمعالجة هذا الحريق بشكل سريع والتأكد من عدم توسعه.



كذلك تواصل ياسين مع هيئة حماية البيئة في شكا، وأوعز إلى المتخصصين والخبراء في وزارة البيئة بمتابعة القضية لتفادي انتقال المواد الخطرة إلى الهواء وتهديد صحة السكان.



وقال وزير البيئة في تصريح إن "وزارة البيئة كانت أجرت منذ سنة وتحديداً في حزيران 2023 تقييماً للمعمل المتروك منذ عام 1991 بواسطة خبراء وبريطانيين ولبنانيين، ووضعت توصيات لطرق تفكيكه وعزله ومعالجة المواد الخطرة بطرق آمنة وسليمة وتحديداً الانابيب التي تحتوي على مادة "الاسبستوس" المسرطنة، وارسلت الوزارة التقرير إلى وزير العدل هنري خوري"، وأضاف "سنعرض تقرير الخبراء، عبر وزارة العدل تمهيداً لاحالة موضوع المعمل على محكمة الإفلاس لاتخاذ القرارات المناسبة في هذا الخصوص".