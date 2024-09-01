طوارئ الصحة: أربعة جرحى في غارة على عيتا الشعب

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان أن الغارة الإسرائيلية المعادية التي استهدفت بلدة عيتا الشعب، أدت إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح.