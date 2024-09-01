جعجع: الطريق إلى قصر بعبدا تمر فقط من ساحة النجمة...والسلاح لا يحمي الطائفة

رأى رئيس حزب " القوات اللبنانية" سمير جعجع أن "محور الممانعة يزجّ بلبنان في حرب عبثيّة لا أفق لها وهي فُرضت على اللبنانيين ويجب أن تتوقّف"، وقال: "اليوم التالي للحرب يجب أن يكون يومًا لإعادة النظر في كلّ شيء ما عدا حدود لبنان ووحدته".وأضاف بعد القداس الاحتفالي الذي دعا اليه الحزب في "ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية"، في معراب: "الحرب القائمة لا يريدها اللبنانيون ولم يكن للحكومة رأي فيها. وعلى من تورط في هذه الحرب أن تكون له شجاعة الخروج منها وهذا أمر ممكن ولا يتطلب الا الالتزام بالقرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها. أما اذا أصر حزب الله على الاستمرار في الحرب فعليه ان يتحمل لوحده العواقب أمام الله والوطن والشعب والتاريخ". وتوجه أيضاً لحزب الله بالقول: "سلاحك لا يَحمي الطائفة الشيعية كما أنّ أيّ سلاحٍ لا يحمي طائفة في لبنان وإن كانَ هناك من حماية فهي حتمًا في كَنف الدولة".وأكد التضامن مع الشعب الفلسطيني في غزة ما لنا القدرة عليه ولإيجاد حل له وعلى أساس قرارات القمة العربية في بيروت، أي حل الدولتين.وفي الملف الرئاسي، اعتبر جعجع أن "انتخاب رئيس جمهورية يجب ألا يكون مكان مساومة، وعلى الرئيس نبيه بري أن يدعُوَ إلى جلسة انتخاب مفتوحة بدورات متتالية حتى التوصّل إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة وليَفُز مَن يفُز. وقال: "الطريق إلى قصر بعبدا لا تمر في حارة حريك والدخول إليه لا يكون من بوابة عين التينة ووفق شروطها فهذه الطريق تمر فقط من ساحة النجمة ومن خلال صندوق الاقتراع".وتابع "عندما يعجزون عن فرض مرشّحهم والرئيس الذي يريدون يطرحون الحوار للتّحايُل على الواقعِ وليُحقّقوا عن طريقه ما لم يستطيعوا تحقيقه عن طريق القواعد والآليّات الدستوريّة والديمقراطيّة".واعلن جعجع ضرورة الذهاب لانتخاب رئيس للجمهورية وفقا للدستور وبعدها ندعو إلى طاولة حوار في قصر بعبدا حيث يتركز النقاش على عنوان "اي لبنان نريد"؟ولكل من يتكلم بلغة الاعداد ، قال: هؤلاء يقولون علنا أنهم يريدون تعديل الدستور، في وقت نحن جوهر وجود لبنان وكل الأعداد والنسب التي ترمى يمينا ويسارا في الإعلام هي غير دقيقة، عدا عن أن دستور لبنان غير مبني على الأرقام. نحن بناة الجمهورية القوية وهي التي تؤمن الاستقلال".