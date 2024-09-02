أوجيرو: عطل طرأ على سنترال مستيتا بسبب الضغط على المولدات

أعلنت هيئة "أوجيرو" أن عطلا طرأ على سنترال مستيتا بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف الخدمة في المنطقة المذكورة.



وقالت عبر حسابها على منصة "إكس": "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".