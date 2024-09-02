سلام يتابع مع حبيب الكفالات المصرفية المتوجبة على شركات التأمين

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب.

ورافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي ووفد من المصرف، وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، لمتابعة موضوع الكفالات المصرفية المتوجبة على شركات التأمين.



وقال حبيب: "شكرنا، خلال اللقاء، سلام على مصادقته على بروتوكول التعاون الموقَع بين مصرف الإسكان ونقابة وسطاء التأمين."

وأضاف: "تمنّينا على الوزير الطلب من شركات التأمين تطبيق المرسوم الرقم ٩٨١٢ الصادر بتاريخ ٤ أيار ١٩٦٨ المتعلق بقانون تنظيم عمل هيئات الضمان والمعدّل، في تاريخ ٨ أيلول ١٩٩٩، والذي ينصٌ على إلزامية شركات التأمين إيداع قيمة الكفالات المصرفية المفروضة عليهم من قِبَل وزارة الاقتصاد في مصرف الإسكان."



وأوضح أنّه من شأن هذه الكفالة المصرفية أن تساعد مصرف الإسكان في تعزيز إيراداته، لتمويل القروض التي يقدمها لذوي الدخل المحدود والمتوسط في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمرٌ بها لبنان جراء الأزمة الاقتصادية والمالية، بما يوفٌر شراء مسكن أو ترميم منزل وتوسيعه وتحسينه، الأمر الذي يساهم في تأمين حياة لائقة لهذه الشريحة من اللبنانيين.