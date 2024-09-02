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الراعي ترأس العرس الجماعي الـ15 في بكركي: فرحة الكنيسة هي بولادة عائلات جديدة فيها

أخبار لبنان
2024-09-02 | 02:31
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الراعي ترأس العرس الجماعي الـ15 في بكركي: فرحة الكنيسة هي بولادة عائلات جديدة فيها
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الراعي ترأس العرس الجماعي الـ15 في بكركي: فرحة الكنيسة هي بولادة عائلات جديدة فيها

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي العرس الجماعي الخامس عشر الذي تنظمه لجنة الشؤون الاجتماعية والنشاطات الداخلية في الرابطة المارونية في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، وعاونه المطران انطوان عوكر والأب هادي ضو بمشاركة لفيف من الكهنة وحضور رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم وأعضاء الرابطة، رئيس الرابطة السابق النائب السابق نعمة الله أبي نصر وأهالي العرسان.

بعد الإنجيل المقدس، توجه البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي في عظته إلى العرسان الجدد بالقول :"نحن والكنيسة والمجتمع في عيد معكم وبسببكم والله معكم سيجمعكم إلى الأبد وقد جاء في الانجيل ما جمعه الله لا يفرقه انسان، انتم جماعة حب وحياة والنعمة الالهية بسر الزواج ترافقكم بحياتكم".

وأضاف: "الكنيسة في عيد لأنكم ستؤلفون في الكنيسة جماعة منظمة قائمة على السر المقدس وبينكم الله الذي ستعودون اليه في كل صعوبات حياتكم فلا تنسوا انكم تتعاهدون معا لتعيشوا جماعة حب وحياة مع الله. إن فرحة الكنيسة اليوم هي بولادة عائلات جديدة فيها، هذه هي قيمة العرس الجماعي والمجتمع يفرح بكم لأنكم نواة جديدة فيه تؤمنون جيلا بعد جيل أشخاص يواصلون التاريخ".

كرم

وبعد نيل العرسان البركة، ألقى كرم كلمة قال فيها :"هذا العرس الذي درجت الرابطة على تنظيمه، حتى في أوج جائحة "الكورونا"، وذروة الأحداث، وتردي الوضع النقدي والاقتصادي، هو وجه من وجوه الأمل والتفاؤل الذي علينا صنعه بالاقبال على التصدي للصعاب والمعوقات، وزرع الثقة في نفوس شاباتنا وشبابنا، وعدم اليأس والاستسلام أمام الريح السموم التي تهب من كل ناح لدفعنا إلى الكفر بالوطن وتوضيب حقائب السفر والرحيل، وترك أرضنا بورا، ونهبا للشوك والعوسج، وسمائنا للبوم والغربان، وبيوتنا أطلالا تنعى من بناها".

وأشار الى أن "الزواج والتناسل على أرض الوطن هما السلاح الواقي من الانقراض، وتبديل هويته، وتحوير رسالته، وتهميشه بعد القضاء على ما اتسم به من تنوع، هو أحد مرتكزات حضارته وعلة وجوده". 

وشدد على أن "العرس الجماعي من الانجازات التي تفخر الرابطة المارونية بها، لأنها تؤمن دعما اجتماعيا وماديا لائقا للشباب الماروني الراغب في الزواج من دون أن تكون لديه القدرة على القيام بمتطلباته الدنيا. وهو إنجاز يجب أن يتطور، ويتسع، ويتشعب ليكون بقعة الزيت التي تتمدد لتغطية مناح كثيرة تتعلق لا بالشباب فحسب، بل بالأسر لتتمكن من العيش بكرامة، والتشبث بالأرض، وكتابة أبجدية الثبات في وجه محاولات الاقتلاع".
 

أخبار لبنان

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