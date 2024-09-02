أوجيرو: عطل طرأ على سنترال بحمدون

أفادت هيئة "أوجيرو" بأن عطلا طرأ على سنترال بحمدون بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف الخدمة في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة.



وقالت عبر حسابها على منصة "إكس": "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".