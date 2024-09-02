الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حاصباني في دار الفتوى: نرحب بالتحاور والتشاور لكن لا يمكن القبول بأفعال من خارج الدستور

أخبار لبنان
2024-09-02 | 05:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حاصباني في دار الفتوى: نرحب بالتحاور والتشاور لكن لا يمكن القبول بأفعال من خارج الدستور
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
حاصباني في دار الفتوى: نرحب بالتحاور والتشاور لكن لا يمكن القبول بأفعال من خارج الدستور

شدد وفد من نواب تكتل "الجمهورية القوية" برئاسة النائب غسان حاصباني على "ضرورة الحفاظ على الثوابت الوطنية التي طالما دافعت عنها دار الفتوى، بالرغم من محاولات التفرقة وزج البلاد بخلافات طائفية لا تخدم إلا الذين يريدون إخفاء أفعالهم او إخفاقاتهم بزج أبناء الوطن الواحد بسجالات فئوية ونعرات طائفية مفتعلة ليس لها أساس بين الذين يضعون لبنان أولا في أذهانهم وقلوبهم".

وأكد حاصباني، بعد لقاء الوفد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، أننا "نكن للشعب الفلسطيني كل تعاطف ومحبة ولقضيته كل الاحترام، لكننا نعي خطورة ما قد يحصل للبنان إذا استمرّ الوضع في الجنوب وبعض المناطق بالتفاقم، مع عجز كامل للتأثير إلى اي حد يذكر في مسار الحلول المرجوة من قبل الشعب الفلسطيني. بينما اهلنا يهجرون وبيوتهم تدمر وأرزاقهم تقطع ولبنان يحمل الأثر والأكلاف على امتداد أرضه وبكامل شعبه، وهو أساساً في وضع اقتصادي متأزم وفراغ رئاسي يزعزع بنية مؤسساته الدستورية". 

وشدد على أنه علينا أن "نضع الأولويات الوطنية نصب أعيننا، ونبادر إلى انتخاب رئيس للجمهورية، بفتح ابواب مجلس النواب والتزام النواب بالحضور والتصويت والتشاور إذا اقتضى الأمر واستمرار التصويت حتى انتخاب رئيس للجمهورية كخطوة أولى في مسار طويل، تستكمل بتسمية وتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة تعيد لبنان إلى طريق الاستقرار والتعافي، وتعمل على تطبيق القرارات الدولية وتعيد مكانة لبنان في المجتمع العربي والدولي".

واعتبر حاصباني أن "لا مكان اليوم للمصطادين في الماء العكر وللذين ينبشون قبور الماضي ويستغلون عواطف الناس وهواجسِهم لبث التفرقة بين اللبنانيين". 

واشار إلى أنه "قد نرى اختلافات بالرأي او انتقادات متبادلة من حين لآخر، لكن هذا لا يتقدم على المصلحة العليا للبلاد"، مؤكدا أننا" دائما نرحب بالتحاور والتشاور لتخفيف التباينات السياسية، لكن لا يمكن ان نقبل بالأفعال التي تخرج عن الدستور الذي توافق عليه اللبنانيون في الطائف، أو تؤدي إلى تدمير الوطن الذي بني على أساس العيش المشترك بين كل ابنائه".

أخبار لبنان

الفتوى:

بالتحاور

والتشاور

القبول

بأفعال

الدستور

LBCI التالي
المفتي قبلان لجعجع: يجب أن تتعلم من التاريخ وبعبدا رمز سيادة لبنان والطريق إليها تمر فقط من مجلس النواب
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال بحمدون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2024-08-09

وزارة الخارجية السعودية: نرحب بدعوة الوسطاء إسرائيل وحماس إلى استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
2024-07-15

الخارجية الأميركية: نعتقد أنه يمكن حل القضايا المتبقية بين إسرائيل وحماس بشأن إتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
أخبار لبنان
2024-07-09

الكتائب: لا سوابق ولا اعراف من خارج الدستور لانتخاب رئيس

LBCI
أخبار لبنان
2024-06-20

وزارة الخارجية: التواصل والتشاور مع قبرص قائمان وبوتيرة مستمرة ودائمة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:30

بري لـ"الجمهورية": مبادرتي تفتح الطريق إلى انتخابات رئاسية في أسرع وقت

LBCI
صحف اليوم
00:24

معطيات مشجعة وصلت إلى بري من بعض السفراء في "الخماسية" (النهار)

LBCI
حال الطقس
00:20

احتمال تساقط أمطار خفيفة ومحلية... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
صحف اليوم
00:20

مصادر لـ "اللواء": لودريان لم يقطع التواصل مع السعودية.. والملف الرئاسي يتحرك بعد منتصف ايلول

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2024-08-28

قوى الأمن تعمّم صورة المفقود ايلي جرجس

LBCI
آخر الأخبار
2024-09-01

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حسين أحمد الموسوي "ميثم السيد" مواليد عام 1996 من بلدة النبي شيت في البقاع

LBCI
آخر الأخبار
02:20

طفلة بحاجة إلى بلاكيت دم من الفئات كلها في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت... للتبرع الاتصال على الرقم 03951037

LBCI
صحف اليوم
00:00

حركة نشطة عربيا وأوروبيا تجاه لبنان... (الأنباء الكويتية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:35

كتائب القسام تبثّ شريطاً لإحدى الرهائن الستة قبل مقتلها

LBCI
أخبار دولية
14:05

السباق الإنتخابي الحقيقي بدأ في الولايات المتحدة الأميركية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

اللامبالاة عدوة الهاتف الذكي

LBCI
أخبار دولية
13:31

في الداخل الإسرائيلي... المشاورات مستمرة وإضرابات العمال توقفت بأمر قضائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الإعتداءات الإسرائيلية بالصورة لهذه اليوم: سقوط شهيدين

LBCI
أخبار دولية
13:30

مسار الإنتخابات الأميركية وتأثيرات الصفقة وما تشهده اسرائيل من تحركات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

المكاري أطلق ومكتب "اليونسكو" في بيروت مشروع رقمنة أرشيف "تلفزيون لبنان"

LBCI
أخبار دولية
13:25

حماس تبث فيديو للأسرى الستة المقتولين ومن بينهم الأسير الأميركي

LBCI
أخبار دولية
13:22

بعد مقتل الرهينة الأميركية في غزة… بايدن يبحث عن حل نهائي للحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
06:12

وثائق انفصال تثير بلبلة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي... ما حقيقة طلاق أمير يزبك؟

LBCI
منوعات
10:36

ميا خليفة في منشور جديد... ووشم على ذراعها يثير الجدل: "قاوم" (صور)

LBCI
فنّ
06:47

مرض نادر أبعدها عن الفن وحياتها الاجتماعية... نيللي مقدسي تكشف سبب غيابها عن الوسط للمرة الأولى!

LBCI
فنّ
05:18

"سيبقى حبه في قلبي إلى الأبد"... نانسي عجرم تنعى أحد معجبيها بكلمات مؤثرة! (صورة)

LBCI
منوعات
13:06

واقعة مروعة: سمح لأكثر من 70 رجلًا غريبًا باغتصاب زوجته بينما كانت فاقدة للوعي!

LBCI
آخر الأخبار
15:56

القيادة المركزية الأميركية تقول إنها ألقت القبض على خالد أحمد الدندل الذي يقدم الدعم لتنظيم الدولة الإسلامية وان قوات سوريا الديمقراطية ساعدتها في القبض عليه

LBCI
منوعات
12:45

وضع يده على "مؤخرتها" خلال عطلة على اليخت... هل تزوج كريستيانو وجورجينا سرا؟ (صور)

LBCI
أخبار دولية
16:35

كتائب القسام تبثّ شريطاً لإحدى الرهائن الستة قبل مقتلها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More