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الجدول الاسبوعي للآلية إستقبال وتسليم المعاملات في امانات السجل العقاري
أخبار لبنان
2024-09-02 | 06:42
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الجدول الاسبوعي للآلية إستقبال وتسليم المعاملات في امانات السجل العقاري
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان، الجدول الدوري لاستقبال وتسليم المعاملات في امانات السجل العقاري للاسبوع الحالي كالاتي:
- أمانة السجل العقاري في بعبدا سوف تستقبل نهار الثلثاء الواقع في 3 أيلول 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين والمعاملات الفنية ومعاملات الانتقال بالوفاة ( لا تقبل المراجعات)ً وتسليم السندات والافادات العقارية وستقوم نهار الخميس الواقع في 5 ايلول 2024بتسليم بتسليم الدفعة الثانية والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثالثة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
- أمانة السجل العقاري في الشوف سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 3 أيلول 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين والمعاملات الفنية ومعاملات الانتقال بالوفاة ( لا تقبل المراجعات)ً وتسليم السندات والافادات العقارية وستقوم نهار الخميس الواقع في 5 ايلول 2024بتسليم الدفعة الثانية والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثالثة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
- أمانة السجل العقاري في عاليه سوف تستقبل نهار الثلاثاء الواقع في 3 أيلول 2024 معاملات جديدة لعمليات فك التأمين حصرا ( لا تقبل المراجعات)ً وستقوم نهار الخميس الواقع في 5 ايلول 2024بتسليم الدفعة الثانية والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثالثة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
- أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم نهار الخميس الواقع في 5 ايلول 2024بتسليم الدفعة الثانية والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثالثة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم نهاري الثلاثاء والاربعاء الواقعين في 3 و4 ايلول 2024 بتسليم الدفعة الدفعة الثانية والعشرين من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثالثة والعشرين من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
وحددت آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية،
WWW.LRC.GOV.LB
ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.
كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:
محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل).
يشار الى ان مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سرايا جبيل.
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