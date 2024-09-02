بوحبيب خلال لقائه سفيرة اليونان: حل أزمة النزوح السوري في المنطقة يكمن في تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا

جدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب "تمسك لبنان بقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ وضرورة تطبيقه بالكامل، وانسحاب إسرائيل من باقي الاراضي اللبنانية المحتلة، وحل النزاعات العالقة بالوسائل الديبلوماسية".



وشدد بو حبيب، خلال استقباله سفيرة اليونان في لبنان ديسبينا كوكولوبولو،على "ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة".



أيضا، شدد على" ضرورة دعم الإعلان المشترك لمجموعة الدول الاوروبية الثمانية، ومن ضمنها اليونان، التي إتفقت على ضرورة إعادة تقييم سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه سوريا تمهيدا لحل أزمة النزوح السوري".



وفي السياق، أكد وزير الخارجية أن "حل أزمة النزوح السوري في المنطقة، وفي لبنان تحديدا، يكون من خلال تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا وإعادة توجيه المساعدات الانسانية للداخل السوري بما يؤمن سبل العيش الكريم للعائدين السوريين في بلادهم".