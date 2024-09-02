لقاء سيدة الجبل: ماذا تنتظر القوى المعارضة لتشكيل إطار سياسي جامع يعيد قرار لبنان للبنان؟

اعتبر لقاء سيدة الجبل أن "عودة الكلام عن بروز تحرك دولي يهدف الى انتخاب رئيس للجمهورية في ظلّ حوار مفتوح بين الجمهورية الاسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية أدى إلى وضع حد، نسبيا للتوتر في المنطقة".



واشار لقاء سيدة الجبل بعد اجتماعه الدوري الاكتروني، إلى أن "البعض يتكلم عن "التقاط اللحظة" الإقليمية، فيما يذهب البعض الآخر إلى اليوم الثاني، معتبرا ان "هذا الواقع السياسي يؤكد ارتباط موضوع الأزمة اللبنانية بأزمة المنطقة، إذ انتقل انتخاب رئيس من صناديق الاقتراع داخل مجلس النواب إلى طاولة مفاوضات دوليّة من دون أي تأثير للقوى الداخلية".



وسأل اللقاء: "اليوم تقرر دوائر القرار الخارجية من هو رئيس لبنان، وماذا يمنع أن تقرر غدا مستقبل سلاح "حزب الله" في النظام اللبناني؟ هذا مع العلم أن لا رئيس في لبنان من دون موافقة حزب الله - إيران. هل من برهان أفضل من هذا للتأكيد أن قرار لبنان وأرضه تحت الاحتلال الايراني؟ وماذا تنتظر القوى المعارضة لتشكيل إطار سياسي جامع يعيد قرار لبنان للبنان؟".



ودان المجتمعون "الكلام التضليلي حول "دستورية" سلاح المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله"، مشيرين الى ان "هذا الكلام مبني على ما جاء في بعض البيانات الوزارية حول "الثلاثية الخشبية".



ورأى أن "هذه البيانات هي شأن سياسي مرتبط بموازين قوى في لحظة معينة تنتهي مع إنتهاء الحكومة ولا علاقة لها بالدستور اللبناني واتفاق الطائف وتحديدا في ما يتعلق بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية".