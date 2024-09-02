كركي: موقع الصندوق التفاعلي في خدمة المضمونين 24/24

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأنه "ضمن سياسة التحول الرقمي التي اعتمدها المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي من أجل تسهيل إنجاز معاملات المضمونين خصوصا للحصول على مستندات من الصندوق كإفادة خدمة، تحقيق إجتماعي، المستندات اللازمة لتقديم طلب براءة الذمة وغيرها، كذلك خدمة الحصول على جدول التصريح الإسمي السنوي بالنسبة للمؤسسات، يبقى موقع الصندوق التفاعلي في خدمة المضمونين 24/24 ".



وأكدت مديرية العلاقات العامة في بيان أن هذا الإجراء من شأنه التخفيف عن كاهل كل من المضمونين وأصحاب العمل من جهة، ومستخدمي الصندوق من جهة ثانية.