مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان دعت مشتركي المناطق النموذجية في كسروان الى تسديد المتوجبات

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جميع المشتركين في بلدات السهيلة - عينطورة - عين الريحاني - بلونة - القليعات - ريفون وعجلتون الى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم وذلك لغاية 31/12/2023 الى الجباة المختصين أو لدى دائرة كسروان التابعين لها.



وأملت من المشتركين التجاوب مع هذا الاعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم من دون أي تأخير.