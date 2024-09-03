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"الصحة" تواصل الحملة ضد الكوليرا وتدعو المواطنين الى أخذ اللقاح في ضوء تزايد الإصابات في سوريا
أخبار لبنان
2024-09-03 | 04:07
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"الصحة" تواصل الحملة ضد الكوليرا وتدعو المواطنين الى أخذ اللقاح في ضوء تزايد الإصابات في سوريا
أعلنت المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان، أنه بعد ظهور حالات مصابة بوباء الكوليرا في سوريا وتحسبا لانتشار الكوليرا مجددا في لبنان، تواصل الوزارة للأسبوع الثالث على التوالي حملة تلقيح ضد الوباء في المناطق والبلدات المصنّفة علميا من الأكثر تعرضا لخطر انتشار الوباء.
وبحسب البيان، ستبدأ الفرق الميدانية التابعة للوزارة إعطاء اللقاح في المناطق والبلدات التالية: العمروسية، حي السلم (جبل لبنان)، حلبا، ببنين، دير دلوم (عكار)، بر الياس، قب الياس، سعدنايل (البقاع)، عرسال (بعلبك الهرمل).
وأوضحت وزارة الصحة العامة أن أعمار الفئات المستهدفة من سنة وما فوق، داعية المواطنين إلى التجاوب وأخذ اللقاح المجاني والآمن عن طريق الفم، حتى ولو تم أخذ اللقاح في الحملة السابقة قبل سنتين. وأكدت الوزارة أن هذا اللقاح ضرورة للحؤول دون معاودة انتشار الكوليرا في لبنان في ضوء تزايد عدد الإصابات في سوريا.
يذكر أن الحملة تنفذ بدعم مالي من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والبنك الألماني للتنمية (KFW)، ودعم تقني من منظمتي الصحة العالمية واليونيسف، حيث انتشر في المناطق والبلدات المذكورة مئة وثلاثون فريقا ميدانيا بالتعاون مع الجمعيات الشريكة التالية: أطباء بلا حدود وعامل الدولية وميدير (MEDAIR).
وقد بلغ عدد اللقاحات التي تم إعطاؤها حتى يوم أمس الإثنين 133887 لقاحا.
وأعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة أن الحملة ستستمر حتى تحقيق مناعة مجتمعية حفاظاً على السلامة العامة.
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