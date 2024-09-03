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سجيع عطية للـ LBCI: يفترض أن يعاود البدء بإصدار دفاتر السوق بعد أسبوعين أو ثلاثة
أخبار لبنان
2024-09-03 | 04:06
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سجيع عطية للـ LBCI: يفترض أن يعاود البدء بإصدار دفاتر السوق بعد أسبوعين أو ثلاثة
أعلن رئيس لجنة الاشغال النيابية النائب سجيع عطية أن دفاتر السوق من المفترض أن تكون جاهزة خلال مدة أقصاها 3 اسابيع أم حتى أبكر، بحيث يبدأ التسجيل خصوصاً وأننا قطعنا شوطاً وسط التعاقد مع مكاتب تدريب القيادة، وتجهيز اماكن الامتحان وتدريب اللجان الفاحصة.
وأكد خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI أنه خلال شهر ستكون النافعة على السكة بعد تقدم الحلول بعدة مسائل من موازنة ومستحقات انكريبت ودفتر شروط لمناقصة جديدة عند انتهاء المدة. وعن سبب ترك النافعة من دون موازنة منذ العام 2019، قال: "هي مؤسسة خاصة وتعدّ موازنتها في هيئتها وادارتها وتأخذ الموافقة من وزارة المالية، وقد حصل تأخير في تقديم الموازنة ولم تتابع كما يجب في الوقت المناسب مع وزارة المال وكان هناك أخطاء فيها، واليوم هذه الأخطاء تصحّح ويتم وضع موازنة".
وردّاً على موضوع "الهبات العينية" للتسجيل، أوضح عطية أنه كان تم الاتفاق على وضع جدول لكلفة تشغيل النافعة بغياب الموازنة، وهي ما سميناها "هبات عينية" من اصحاب شركات السيارات والمعارض، ولأنها بعض الاحيان كانت على حساب المواطن بسبب وجود افضلية لحجز أسماء على المنصة، ستنظم أولاً المنصة بشكل اكبر، و"الهبات العينية" تم ايقافها لأن حالياً توضع الموازنة بالشكل القانوني.
وفي موضوع الموظفين، الذين أعيدوا الى العمل في النافعة ويبلغ عددهم نحو 35، بالرغم من أنهم يلاحقون قضائياً بجنح، شرح عطية أنهم اعيدوا لإعادة سير عمل النافعة، وبحسب القانون، القرار يبقى لدى مجلس شورى الدولة وهو من قرر اعادتهم لأن كل متهم بريء الى أن يتم التأكد من ادانته. واضاف: "في المفاضلة بين الشبهة عليهم وبين اعادتهم الى العمل لتسيير النافعة، الافضلية تبقى لإعادة ادخالهم، خصوصاً وأن عسكرة النافعة لم تنجح، ويجب زيادة الرقابة، وعندما يصدر الحكم سيُحاسبوا". ورداً على سؤال عن غياب تدريب اشخاص جدد خلال هذه الفترة من غير العسكر مثلاً، قال: "اليوم سيكون هناك تسهيلات وتحسينات رغم عدة شوائب موجودة".
أما بالنسبة لقضية الدولار الجمركي، وهي عند عملية بيع وشراء سيارة مستخدمة اليوم بين شخصين يتم احتساب الدولار الجمركي على الدولار الفريش، أما السيارات الجديدة التي ادخلتها المعارض بكميات هائلة منذ سنوات قليلة، قبل صدور القانون، تدفع على قيمة الدولار ما قبل القانون، كـ15 الف ل.ل. و 6000 ل.ل.، اشار عطية الى أن هناك سلبيات وحسنات للمواطن، كون رفع الدولار الجمركي سيكون ايضا على المواطن بعد زيادته على سعر السيارة، أما من سيئاته، هو عدم استفادة الدولة من مردود مالي أكبر.
ولفت عطية الى أن سبب عدم تقديمه إخبار للقضاء في عدة ملفات هو أن "هناك قضاة اوادم لكن هناك قضاة يسيرون على الموضة، وهناك من لديهم سلطة على القضاء "أكثر ما عندهم سلطة على نسوانن" .
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