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نقيب اصحاب مكاتب السفر للـ LBCI: حذار المكاتب غير الشرعية

أخبار لبنان
2024-09-03 | 04:49
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نقيب اصحاب مكاتب السفر للـ LBCI: حذار المكاتب غير الشرعية
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نقيب اصحاب مكاتب السفر للـ LBCI: حذار المكاتب غير الشرعية

نبّه نقيب اصحاب مكاتب السفر جان عبود من مكاتب السفر غير الشرعية، وشرح انه يتم تحويل أسماء هذه المكاتب الى وزارة السياحة التي بدورها تتوجه اليها وتقوم بواجباتها. 

وروى خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI بعض عمليات النصب التي حصلت في الآونة الاخيرة ، وقال: "هناك مكاتب تقوم بالنصب على المواطن عبر بيع تذاكر وهمية ورزم وهمية، واثر الشكاوى تم اقفال أحد المكاتب بالشمع الاحمر. وهناك شركات وهمية من اسواق مجاورة، تسوّق نفسها في بيروت، وتعرض خدماتها بأسعار منخفضة فيقع المسافر بالنصب والوهم". 

وبالنسبة لاستحداث الممر السريع للركاب في مطار بيروت، اشار الى أننا بحاجة الى نحو 6 اشهر كي يجهز المشروع، وبالتالي نتائجه لا تزال غير محسوسة. وشرح تأثير هذا الممر على حجوزات درجة الاعمال وما يُعرف بالـ Business class، إذ أن حجوزات هذه الدرجة مربحة وهي ليست بالقليلة، والممر سيكون مشجعاً لزيادة هذه الحجوزات ، إلا أنه بالمقابل سيُخفض مردود الـ vip lounge، كون اليوم وبسبب زحمة المطار، يستأجر مسافر درجة الاعمال الـvip lounge ، وبالتالي باب الانتاج هذا سينخفض عند تفعيل الممر السريع.
 
أما عن هذا الموسم، فلفت الى أن منذ 7 اكتوبر حصل تراجع في قطاع السفر وكانت الالغاءات أكثر من الحجوزات، وتداعيات حرب غزة لا تزال اثارها موجودة. 

واوضح أن التأثير كان متفاوتاً بين قطاعات السياحة، والحركة بقيت تصاعدية في الفترة الاولى من شهر تموز الى ان تدحرجت الاحداث، والخسارة الكبرى كانت بقطاع الـcharter خصوصا وانها كانت معدومة في شهر آب، اي فترة الذروة.  

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