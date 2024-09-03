البطريرك يوحنا العاشر يازجي: لضرورة انتخاب رئيسٍ لأن الفراغ ليس من مصلحة أحد

شدد بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لأنّ الفراغ ليس من مصلحة أحد.



ودعا بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، إلى "ألا تتوسّع دائرة الحرب لتشمل مناطق أخرى".